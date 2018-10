Arbitro fischia la fine e piange | il padre era morto da poco

ilgiornale

: SERIE C: ARBITRO FISCHIA LA FINE DELLA PARTITA E SCOPPIA IN LACRIME - Mattews94 : SERIE C: ARBITRO FISCHIA LA FINE DELLA PARTITA E SCOPPIA IN LACRIME - ItaSportPress : La dedizione oltre il dolore: arbitro fischia fine del match e scoppia in lacrime. Aveva perso da poco il padre -… - infoxresistere : Arbitro fischia fine della gara e scoppia in lacrime: si era trattenuto per 90' -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ileraalcuni giorni prima. Ma Marco Ricci, l'di Fermana-Sudtirol, ha deciso comunque di dirigere la partita. Una scelta dettata da professionalità ma anche dalla volontà di guardare avanti, nonostante il lutto. Un arbitraggio perfetto, senza una sbavatura, nonostante tutto. Ma al triplice fischio, l'emozione è esplosa e l', concluso il suo lavoro, si è portato la mano sul volto scoppiando in un pianto liberatorio.Il direttore di gara, dopo aver interrotto le lacrime, si è scusato con i dirigenti e con i calciatori, ma ovviamente non c'era alcun bisogno. I membri delle squadre in campo hanno solo mostrato solidarietà e affetto a Ricci in una situazione difficilissima. Anzi, la scelta dell'di scendere comunque in campo, nonostante la perdita del genitore, è stato un gesto che ha lasciato di stucco tutti: anche i tifosi che assistevano dalle tribune. ...