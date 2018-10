AR Emoji e Super SlowMotion anche per Samsung Galaxy S8 Wind dal 16 ottobre

AR Emoji e Super SlowMotion anche per Samsung Galaxy Note 8 in Italia : prime news : Ci sono buone notizie oggi 4 ottobre per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 8 qui in Italia, considerando il fatto che è stata avviata la distribuzione di un aggiornamento estremamente importante per il pubblico secondo le informazioni che abbiamo raccolto per voi poco fa. Premesso che si tratta stranamente del modello brandizzato TIM, che per una volta ha avuto la possibilità di godere di una corsia preferenziale ...

Galaxy S8 e S8 Plus : link firmware integrali con Super Slow Motion e Ar Emoji : Ecco dove potete scaricare i firmware integrali G955FXXU4CRI5 e G950FXXU4CRI5 rispettivamente per Galaxy S8 Plus e S8 No Brand contenenti l’aggiornamento Super Slow Motion e Ar Emoji.Qualche giorno fa vi avevamo avvertiti che Samsung aveva iniziato a rilasciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento firmware destinato ai sui ex top di gamma Galaxy S8 e S8 Plus.Si tratta di un aggiornamento piuttosto interessante dato che non ...

AR Emoji e Super Slow Motion in Italia su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand : aggiornamento XXU4CRI5 : Non hanno fatto attendere troppo i propri possessori i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand Italia, che, a distanza di pochi dal primo rilascio europeo, ricevono l'aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre, lo stesso che ha regalato agli utenti due funzionalità molto attese, vale a dire le AR Emoji ed il Super Slow Motion. La serie firmware corrisponde alla XXU4CRI5, con date build dell'11 settembre e CHANGELIST 14315050. Un ...

Giusto riconoscimento al Samsung Galaxy S8 : ecco le AR Emoji e video in super slow motion : Quasi un atto dovuto quello dell'ultimo aggiornamento pensato per il Samsung Galaxy S8 che introduce due funzionalità molto attese: parliamo delle AR Emoji ma pure dei video in super slow-motion, funzioni inizialmente pensate come prerogativa esclusiva del Samsung Galaxy S9 ma ora anche a bordo degli ex top di gamma del 2017. Le feature in realtà, come pure raccontato, erano state introdotte qualche giorno fa nell'ultimo update di settembre ...

Galaxy S8 e S8 Plus : prossimo aggiornamento con Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus otterranno i video in Super Slow Motion e il supporto alle Ar Emoji con il prossimo aggiornamento firmware entro fine settembre 2018.Dopo la conferma per il Galaxy Note 8 che proprio in queste ultime ore sta ricevendo un aggiornamento firmware in Italia, anche i Galaxy S8 e S8 Plus otterranno il supporto ai video Super Slow Motion e le Ar Emoji.Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere il supporto ai ...

Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre : Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung ha iniziato in Italia il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware a metà settembre 2018 per il Galaxy Note 8: ecco le novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) No Brand, quindi non acquistato direttamente da operatore telefonico, che da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre: arrivano i video in Super Slow Motion e le ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con AR Emoji e Super Slow-Motion : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018 e porta le AR Emoji e la modalità Super Slow-Motion per la fotocamera. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con AR Emoji e Super Slow-Motion proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 8 con il prossimo aggiornamento Super Slow Motion e Ar Emojis : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy Note 8 (non ancora in italia) contenente interessanti novità: video in Super Slow Motion e Ar Emojis.Il prossimo aggiornamento che riceverete sul vostro Samsung Galaxy Note 8 non sarà un semplice upgrade della sicurezza con le più recenti patch rilasciate da Google.Dai primi feedback che abbiamo notato sembra infatti che l’azienda coreana rilascerà alcune ...