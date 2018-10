App Google beta si aggiorna alla versione 8 28 e si prepara ad alcune piccole novità

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno nove cover con AR in GiAppone : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL arriveranno anche in Giappone insieme ad una serie di cover disegnate da artisti locali e dotate di particolari esperienze AR. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno nove cover con AR in Giappone proviene da TuttoAndroid.

Google Traduttore - l’App che traduce usando solo la fotocamera dello smartphone. Vi bastano 50 lingue? : Google Traduttore è forse il Traduttore automatico più usato al mondo, anche come applicazione per smartphone. Quello che forse non tutti sanno è che l’applicazione funziona anche con la fotocamera. Ebbene sì, una fotocamera per tradurre: tu inquadri il testo, lei legge e traduce. Di certo non funziona alla perfezione ma è comunque una bella comodità, soprattutto se ci si trova di fronte un cartello o un menu in una lingua sconosciuta. ...

Google Play Store guadagna il 93% in meno rispetto ad App Store nel Q3 2018 : Google Play Store guadagna il 93% in meno dell'App Store nel Q3 2018, ma è in testa per download di app, ecco tutti i dettagli. L'articolo Google Play Store guadagna il 93% in meno rispetto ad App Store nel Q3 2018 proviene da TuttoAndroid.

L’App Reply di Area 120 viene abbandonata ma le sue feature saranno sfruttate da Google : Nelle scorse ore gli utenti che hanno installato Reply hanno ricevuto da Google un'email con cui sono stati avvisati che l'esperimento è ormai terminato L'articolo L’app Reply di Area 120 viene abbandonata ma le sue feature saranno sfruttate da Google proviene da TuttoAndroid.

Google Play torna con circa 60 Applicazioni scontate e gratuite! : Ultimamente Google Play Store si sente molto generoso, anche oggi premia i suoi utenti con tante applicazioni gratis e molte altre scontatissime, si tratta di ben 60 Apps pronte da installare sui dispositivi Android.La lista è lunghissima, come sempre vi ricordiamo che si tratta di offerte del Google Play Store a tempo limitato, dunque è bene affrettarsi prima che i prezzi vengano riportati allo stato normale e che le applicazioni gratuite ...

Come installare l’Applicazione Google Fotocamera del Pixel 3 su altri Android : La nuova app Fotocamera dei Pixel 3 e Pixel 3 XL è davvero fantastica permettendo di scattare foto incredibili. Ecco Come installarla su altri dispositivi Come installare l’applicazione Google Fotocamera del Pixel 3 su altri Android I Pixel 3, usciti solo ieri, ha introdotto sulla versione di Android installata al lancio oltre che un aggiornamento complessivo della grafica […]

Europa : Google ricorre in Appello sul caso Android - : ... ai milioni di sviluppatori di app di tutto il mondo che hanno costruito il proprio business con Android; e ai miliardi di consumatori che ora possono permettersi di acquistare e utilizzare ...

App Google sta ricevendo una nuova pagina delle Impostazioni : App Google sta iniziando a ricevere una pagina delle Impostazioni ridisegnata, a tutto vantaggio della chiarezza e della facilità d'uso. L'articolo App Google sta ricevendo una nuova pagina delle Impostazioni proviene da TuttoAndroid.

Nuova App MyTIM disponibile sul Google Play Store in versione Beta : Sul Google Play Store è disponibile alla prova in Beta pubblica per tutti la Nuova App MyTIM: ecco le principali novità già disponibili e quelle che arriveranno con gli aggiornamenti futuri.Se siete clienti TIM da oggi 9 ottobre 2018 potete iniziare a provare sul vostro smartphone con sistema operativo Android la Nuova versione dell’App MyTIM.Al momento l’app è scaricabile dal Google Play Store e sottolineiamo che si tratta ancora di ...

Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l’App Google Home aggiornata : Al Made by Google 2018 trovano spazio anche alcune novità interessanti che riguardano la gestione dei dispositivi smart da remoto. Accenniamo in questi termini alla nuova Home View, un sistema dedicato agli smart display come Google Home Hub e a una nuova revisione dell'app Google Home, in arrivo nelle prossime settimane. L'articolo Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l’app Google Home aggiornata ...

Google sfida Apple - lancia nuovo smartphone Pixel 3 e tablet : Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android ...

Voice Access : Google lancia App che consente di utilizzare lo smartphone solo tramite comandi vocali : Google ha lanciato all’inizio di questa settimana un’applicazione che aiuterà le persone con problemi di movimento a controllare i loro dispositivi mobili più facilmente. Chiamata Voice Access, l’applicazione consente agli utenti di navigare tra le app leggi di più...

Con Project Strobe Google vuole limitare l’accesso ai dati da parte delle App di terze parti : Per risolvere i problemi di privacy legati all'accesso ai dati da parte di app di terze parti, Google lancia Project Strobe, in concomitanza con la rivelazione di alcuni problemi legati a Google+. L'articolo Con Project Strobe Google vuole limitare l’accesso ai dati da parte delle app di terze parti proviene da TuttoAndroid.