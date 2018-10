Anzaldi | Foa scambia memoria ebrei per celebrazione | chi paga?

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma – “Chila vergognosa gaffe del presidente Rai Foa cheil ricordo del rastrellamento nel ghetto di Roma per una ‘’ e sbaglia pure la data? A spese di chi e’ andato per 5-6 giorni in Israele, per una conferenza?mamma Rai? C’erano persone di staff? Quante?”. Lo scrive su twitter Michele, deputato (Pd). Nel tweet Marcello Foa afferma: “Sono a Tel Aviv da tre giorni, viaggio molto interessante. Domani partecipero’ a Gerusalemme alle celebrazioni per il 65esimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma, poi conferenza all’Istituto italiano di cultura”. L'articolo: Foaper, chi? proviene da RomaDailyNews.