Antonio Tajani a Quarta Repubblica | ' Manovra assistenzialista e ingiusta'

Antonio Tajani canta Battisti : "M5s? Altro che libertà..." : Antonio Tajani si esibisce in "Il mio canto libero" e dedica uno dei brani più famosi di Lucio Battisti "a tutti gli italiani"."Questo è un inno alla libertà", dice il vicepresidente di Forza Italia a Radio Rock, "uindi se vogliamo combattere insieme per la libertà di questo Paese, per la libertà dei cittadini, delle sofferenze, dei vincoli che hanno, il centrodestra deve essere unito: mi auguro che la Lega ci segua".[[video 1585568]]E a Dejan ...

Antonio Tajani : “Salvini - fai cadere questo governo che fa del male al Paese” : Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ed esponente di primo piano di Forza Italia, intervenendo a una manifestazione pubblica, lancia un appello a Matteo Salvini, affinché metta fine all'alleanza "contro natura" con il Movimento 5 Stelle e faccia cadere un governo "che sta facendo del male al Paese".Continua a leggere

Antonio Tajani : "Manovra contro il popolo. Fermare questo governo è un atto d'amore per l'Italia" : Politica economica. "E' una manovra contro il popolo. Una finanziaria che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud, con molto assistenzialismo e pochi investimenti per la crescita. Danneggia il ...

Matteo Salvini - la promessa che gli ha strappato Antonio Tajani : 'Dopo il governo - alle elezioni con noi' : Dall'ultimo vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni è emerso un dettaglio mai chiarito fino in fondo sul futuro del governo Lega-M5s, cioè che cosa ha ...

Presidenza Rai - Tajani ha il piano B Rumors : si scalda Antonio Preziosi : Lo stallo su Foa sta scatenando l’inarrestabile gossip interno della Rai. Fra gli indizi per individuare i possibili neo presidenti di Viale Mazzini c'è anche il richiamo al recente matrimonio bis di Antonio Preziosi, officiato a Roma Segui su affaritaliani.it

Antonio Tajani dura critica a Salvini e attacco frontale al Governo 5 Stelle : Durissima critica a Salvini da parte di Antonio Tajani che attacca fortemente il Governo con i 5 Stelle. «Salvini deve fare attenzione: i cinqueStelle lo stanno trascinando su posizioni di estrema sinistra. O strappa subito e pone fine ora a questo Governo contro natura o rischia di pagare un prezzo alto, altissimo. La Flat tax non la fa con Di Maio, la fa con noi. Con un centrodestra che deve tornare al Governo unito». Lo ha detto il ...

Antonio Tajani (FI) : “Spero che Salvini convinca Orban a modificare l’accordo di Dublino” : Il Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in collegamento con L’aria che tira estate (La7) alla vigilia dell’incontro del Ministro degli Interni Matteo Salvini con il premier ungherese Viktor Orban. “Mi auguro che il ministro Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino – ha detto -. Il numero dei rifugiati per loro non sarebbe così alto e ci sono tre anni di ...

Antonio Tajani - la rivoluzione di Forza Italia : sfida web per rispondere all'attivismo di Matteo Salvini : Antonio Tajani sta cercando di rivoluzionare Forza Italia partendo dalla comunicazione. Il vicepresidente del partito ha creato un web-team di esperti, volontari e parlamentari che per anni sono stati ...

Antonio Tajani - cittadinanza onoraria dal Comune di Francavilla in Sinni : Il Comune di Francavilla in Sinni, in Basilicata, ha deciso di conferire ad Antonio Tajani, la cittadinanza onoraria. Il Presidente del Parlamento europeo sarà in piazza Viceconte per presenziare alla ...

Antonio Tajani - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Che fine fai senza i nostri voti' : Per ora il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani , si limita agli appelli nei confronti di Matteo Salvini , se questi diventeranno minacce lo dirà solo il tempo e le prossime mosse del ...

Antonio Tajani : "Il governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio" : Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha le idee chiare sugli scenari del governo. In un'intervista a Qn traccia il futuro dell'esecutivo: "Il governo durerà poco. Salvini mollerà Di Maio, anche perchè il malcontento delle piccole e medie imprese e dell"Italia del Nord sta crescendo... seguire i 5 stelle gli fa perdere i consensi". Secondo il presidente del Parlamento Europeo, la luna di miele tra il Carroccio e i Cinque Stelle sarebbe ...

Antonio Tajani : 'Bloccare la Tav sarebbe una scelta scellerata' : Una politica contro le infrastrutture fa soltanto danni". Per Tajani la Tav "crea occupazione, riduce le emissioni di CO2 e riduce i rischi sulle strade: guardate cosa è accaduto l'altro giorno a ...

Antonio Tajani - la proposta a Matteo Salvini : 'Scarica i M5s e governiamo insieme - troviamo i voti in aula' : 'No, no. Il Centrodestra esiste. C'è un Centrodestra di governo in Veneto, in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Molise. Il Centrodestra esiste eccome', premette Antonio Tajani in un'intervista ad ...