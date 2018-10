Android 9 Pie atterra su Xiaomi Mi MIX 2S con MIUI 10 in versione stabile

ufficiale : Mi Mix 2S è il primo Xiaomi a ricevere la sua fetta di Android Pie stabile! : Con un breve post sul profilo Facebook della MIUI ROM, Xiaomi ha annunciato al mondo l' arrivo di Android Pie 9.0 su Mi Mix 2S . Il top di gamma è così il primo dispositivo dell'azienda cinese a ricevere l'aggiornamento all'ultima versione del robottino verde.

Provare subito Android Pie su Huawei e Honor : istruzioni - lista smartphone e posti disponibili : Stiamo cercando di prepararvi nel migliore dei modi al tanto invocato aggiornamento Android Pie per gli smartphone Huawei ed Honor che rientrano nel programma del brand asiatico. Durante lo scorso fine settimana, ad esempio, come molti tra voi ricorderanno, abbiamo analizzato più da vicino le questione delle gesture a tutto schermo, ma nel giorno della presentazione dei nuovi Huawei Mate 20 occorre prendere in esame una presa di posizione ...

Nokia 7.1 potrebbe ricevere a breve l’aggiornamento a Android 9 Pie : Nokia 7.1 è stato avvistato su Geekbench con Android 9 Pie, segno che l'aggiornamento potrebbe arrivare davvero presto. L'articolo Nokia 7.1 potrebbe ricevere a breve l’aggiornamento a Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

In anticipo sulla tabella di marcia il Samsung Galaxy S9 : rumors sull’aggiornamento Android Pie : L'argomento riguardante la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus può essere trattato in tantissimi modi. Grazie a SamMobile, proprio nella giornata di ieri vi ho riportato qualche anticipazione a proposito dei miglioramenti che con ogni probabilità verranno assicurati alla fotocamera anteriore dello smartphone. In particolare, pur non raggiungendo determinati standard del Samsung Galaxy Note 9, sarà ...

La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese - forse : La beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbe essere molto vicina: iniziano a muoversi le cose nelle pagine di supporto, rilascio già a fine mese. L'articolo La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese, forse proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie arriverà su OnePlus 3 e OnePlus 5 ma bisognerà attendere ancora un po’ : Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha appena diffuso una notizia che ha deluso le aspettative dei consumatori: OnePlus 5/5T e OnePlus […] L'articolo Android 9 Pie arriverà su OnePlus 3 e OnePlus 5 ma bisognerà attendere ancora un po’ proviene da TuttoAndroid.

Ai nastri di partenza la beta di Android Pie per Honor View 10 : seguito a ruota Honor 10 : Ci sono novità estremamente interessanti anche per Honor View 10, altro smartphone di fascia alta del produttore asiatico destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie molto presto. In mattinata, infatti, è giunta la segnalazione tanto attesa per quanto concerne l'avvio del programma beta, con cui l'azienda si assicurerà che non ci siano particolari problemi di compatibilità tra lo smartphone in queste ed un pacchetto ...

OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 20 e 18 : niente Android 9 Pie e niente patch : La ex start-up di Shenzhen ha avviato al rollout la OxygenOS Open Beta 20 per OnePlus 5 e la Open Beta 18 per OnePlus 5T L'articolo OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 20 e 18: niente Android 9 Pie e niente patch proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie arriverà su Nokia 5.1 Plus entro la fine dell’anno : Juho Sarvikas, Chief Product Officier di HMD Global, conferma indirettamente l'arrivo di Android 9 Pie su Nokia 5.1 Plus entro la fine dell'anno. L'articolo Android 9 Pie arriverà su Nokia 5.1 Plus entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Con Android Pie i backups sul Cloud ricevono un ulteriore crittografia di sicurezza : Per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti Google a partire da Android Pie ha aggiunto un ulteriore livello di crittografia da applicare quando si effettueranno backups sul Cloud.Miglioramenti sensibili per la sicurezza arriveranno molto presto per tutti gli smartphone che saranno basati sul sistema operativo Android Pie 9.0 e successivi.backups sul Cloud più sicuri con Android Pie 9.0: ecco perchéGoogle ha infatti annunciato che i ...

Honor 10 riceve EMUI 9 con Android 9 Pie in beta limitata in Italia : Anche Honor 10 inizia a ricevere l'aggiornamento a EMUI 9 basata su Android 9 Pie, sotto forma di beta limitata ad appena 200 partecipanti. L'articolo Honor 10 riceve EMUI 9 con Android 9 Pie in beta limitata in Italia proviene da TuttoAndroid.

Dal 14 ottobre possiamo provare Android Pie su Honor 10 : come accedere al programma beta : Stiamo vivendo indubbiamente un fine settimana ricco di novità per gli utenti che hanno già acquistato un Honor 10, o che in alternativa si apprestano a farlo a stretto giro. Per questi ultimi, infatti, ci sono nuove offerte davvero appetibili su GearBest, come del resto avrete già osservato attraverso il nostro articolo di venerdì scorso, mentre per chi ha già dato fiducia al produttore asiatico si sta aprendo ufficialmente una nuova fase. ...

I backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati con la password della schermata di blocco dell’utente : Android 9 Pie include le modifiche al modo in cui i backup cloud vengono archiviati e nemmeno Google può leggere i dati degli utenti L'articolo I backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati con la password della schermata di blocco dell’utente proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambieranno 3 app proprietarie : Ci saranno delle rinunce per i Samsung Galaxy che potranno ricevere ufficialmente l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come abbiamo notato qualche giorno fa con alcuni approfondimenti in merito, ma anche tante novità. Al dì là delle funzioni classiche del pacchetto software tanto invocato dal pubblico, infatti, in queste ore è importante concentrarsi anche su alcune migliorie che verranno garantite ad una serie di applicazioni ...