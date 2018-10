Ancona Attraversano mano nella mano | Enrico si sacrifica e salva la moglie dallo schianto

fanpage

(Di martedì 16 ottobre 2018) Era ubriaco ed è stato arrestato per omicidio stradale il 45enne che ieri sera, lunedì 15 ottobre, ha investitoOrlandini, 68 anni, mentre attraversava via Flaminia con la. L'ex pizzaiolo ha visto giusto in tempo l'auto piombargli addosso ed è riuscito a spingere indietro la donna,ndole di fatto la vita. Per lui, invece, nessuno scampo.