Anche il Senato taglia i vitalizi | il M5S esulta | “Ora le Regioni” 

Anche il Senato dice sì al taglio dei vitalizi. La festa del Movimento : «La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la buona politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini», ha ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì Anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Vitalizi - taglio Anche al Senato. I Cinquestelle festeggiano in piazza : anche a luglio c'era stato l'hashtag ByebyeVitalizi, i palloncini gialli e la festa in piazza. Ora niente champagne. Al suo posto, davanti a palazzo Madama, un simbolo più morigerato:...

Vitalizi - dopo tre mesi Anche il Senato li taglia : Vitalizi, dopo tre mesi anche il Senato li taglia Privilegio addio anche al Senato. Tre mesi dopo la Camera, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che taglia i Vitalizi per gli ex parlamentari. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti tra audizioni e richieste di pareri ulteriori per evitare i ricorsi, il consiglio di presidenza ha messo in votazione il documento con un testo ...

Vitalizi - Anche il Senato approva i tagli/ Ultime notizie - M5s esulta : risparmio 280 milioni nella legislatura : taglio Vitalizi, via libera del Senato. Ultime notizie, il ministro Di Maio e il Movimento 5 Stelle esultano “Bye bye, evviva!". Altro via libera per l'addio delle pensioni d'oro(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Vitalizi - arriva Anche il via libera del Senato al taglio dei privilegi : "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye Vitalizi anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato su Instagram l'approvazione della delibera sul taglio dei Vitalizi degli ex parlamentari. L'assegno verrà ricalcolato con il sistema contributivo."anche il Senato dice stop a vecchi e assurdi privilegi. Abbiamo agito in tempi rapidissimi, per portare avanti una ...

Anche il Senato approva il taglio dei vitalizi. Con la Camera sforbiciata a 2.700 assegni : Anche il Senato taglia i vitalizi. La delibera che ricalcola gli assegni agli ex-Senatori secondo il sistema contributivo e che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la ...

Anche il Senato approva il taglio dei vitalizi : Anche il Senato taglia i vitalizi. La delibera che ricalcola gli assegni agli ex-Senatori secondo il sistema contributivo e che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la ...

Vitalizi : Ok Anche in Senato - Pd e Fi escono al momento del voto : Aboliti i 2700 Vitalizi erogati agli ex parlamentari, per un risparmio totale di 56 mln l'anno - Dopo l'approvazione alla Camera, tre mesi fa, via libera oggi anche al Senato alla delibera sui ...

Manovra - Juncker : deroghe inaccettabili Salvini : «Ci vogliono Paese di conquista» Tagli ai vitalizi - sì Anche dal Senato : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Anche il Senato taglia i vitalizi. Di Maio : “Privilegio non esisterà più per nessuno” : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato il taglio dei vitalizi già varato dall'ufficio di presidenza della Camera. Festeggiano il MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio: "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi Anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno".Continua a leggere

Vitalizi - dopo 3 mesi Anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : Pd e Fi escono al momento del voto : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha ...

Vitalizi - Anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : approvata la delibera : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. Dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari. “Abbiamo agito in tempi rapidissimi”, hanno dichiarato i Senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana ...

Vitalizi - Anche il Senato pronto a tagliarli come alla Camera : anche il Senato è pronto a tagliare i Vitalizi. La maggioranza M5S-Lega ha votato mercoledì in Consiglio di presidenza a Palazzo Madama l'adozione come testo base della delibera adottata dalla Camera ...