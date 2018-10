Anche il Senato approva il taglio dei vitalizi. Con la Camera sforbiciata a 2.700 assegni : Anche il Senato taglia i vitalizi. La delibera che ricalcola gli assegni agli ex-Senatori secondo il sistema contributivo e che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la ...

Vitalizi : Ok Anche in Senato - Pd e Fi escono al momento del voto : Aboliti i 2700 Vitalizi erogati agli ex parlamentari, per un risparmio totale di 56 mln l'anno - Dopo l'approvazione alla Camera, tre mesi fa, via libera oggi anche al Senato alla delibera sui ...

Manovra - Juncker : deroghe inaccettabili Salvini : «Ci vogliono Paese di conquista» Tagli ai vitalizi - sì Anche dal Senato : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Anche il Senato taglia i vitalizi. Di Maio : “Privilegio non esisterà più per nessuno” : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato il taglio dei vitalizi già varato dall'ufficio di presidenza della Camera. Festeggiano il MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio: "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi Anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno".Continua a leggere

Vitalizi - dopo 3 mesi Anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : Pd e Fi escono al momento del voto : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha ...

Vitalizi - Anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : approvata la delibera : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. Dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari. “Abbiamo agito in tempi rapidissimi”, hanno dichiarato i Senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana ...

Vitalizi - Anche il Senato pronto a tagliarli come alla Camera : anche il Senato è pronto a tagliare i Vitalizi. La maggioranza M5S-Lega ha votato mercoledì in Consiglio di presidenza a Palazzo Madama l'adozione come testo base della delibera adottata dalla Camera ...

La strategia di Lega e M5s per abolire i vitalizi Anche al Senato : "Siamo felicissimi": la senatrice grillina Laura Bottici, al termine del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, non nasconde la propria soddisfazione per l'esito della riunione. La maggioranza, infatti, trainata da M5s, è riuscita a imprimere un'accelerazione al percorso che dovrà portare anche il Senato a dotarsi di una delibera che tagli i vitalizi agli ex-parlamentari. Il risultato più importante, ...

Anche il Senato si prepara a tagliare i vitalizi parlamentari : risparmi per 16 milioni all’anno : A breve Anche a Palazzo Madama i vitalizi potrebbero subire lo stesso tipo di ricalcolo retroattivo approvato mesi fa alla Camera.. La riunione dell’ufficio di presidenza che si è tenuta oggi ha stabilito che il testo base da cui partire è lo stesso di quello prodotto da Montecitorio e per venerdì 12 ottobre alle 12 è fissato il termino entro il quale dovranno pervenire le proposte di modifica.Continua a leggere

Vitalizi - al via discussione per il taglio Anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Manovra prevede Anche abolizione del Cnel e riduzione deputati e senatori. Tutti i punti - : Una Manovra da 33 miliardi che si dispiega in alcuni punti fondamentali che costituiscono gli assiomi della politica di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini: Fiat Tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero. Ma non è solo questo quello che è stato approvato ieri, in serata, a Palazzo Chigi ...

Castaldi - M5s - : taglio vitalizi vicinissimo Anche al Senato : Roma, 19 set., askanews, - 'Il taglio dei vitalizi anche per gli ex Senatori è ormai vicinissimo. L'audizione con il Presidente Inps Tito Boeri è stata positiva, abbiamo registrato un'ottima sintonia ...

Vitalizi - Boeri : “Riduce asimmetrie tra parlamentari e cittadini”. M5s : “Taglio vicino Anche al Senato” : “La delibera sui Vitalizi va nella direzione di ridurre le asimmetrie nel trattamento fra i parlamentari e gli altri cittadini. Ma ci sono anche altre cose da fare: se passasse all’INPS la gestione dei Vitalizi sarebbe anche un’operazione di trasparenza”. A rivendicarlo è stato il presidente dell’Inps Tito Boeri, dopo l’audizione in Consiglio di presidenza del Senato. “Il taglio dei Vitalizi anche ...

Vitalizi - Casellati : “Non ha senso tagliarli se poi arrivano i ricorsi. Interverremo Anche al Senato ma prima valutazioni” : Ha rilanciato un piano per tagliare i costi del Senato. Ma ha anche preso tempo sul provvedimento che abolisce i Vitalizi a Palazzo Madama. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata da Economy, ha ribadito che intende muoversi per una riduzione dei privilegi in Parlamento, ma ha rilanciato i suoi dubbi sul testo che invece è stato già approvato alla Camera a metà estate: “Sui Vitalizi mi domando”, ha ...