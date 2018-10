Analisi Tecnica | EUR USD del 16 10 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 16/10/2018 : Chiusura del 16 ottobre Apprezzabile rialzo per l' indice nipponico , in guadagno dell'1,25% sui valori precedenti. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di ...

Fallout 76 graficamente peggiore di Fallout 4 su Xbox One X? L’Analisi tecnica : A un mese di distanza dal lancio di Fallout 76 è già arrivata una sorta di "accusa" di downgrade rispetto a Fallout 4. Di recente infatti è stata rilasciata una beta per la versione Xbox One. A realizzare lo strano confronto non è stato il primo che passa, ma gli specialisti di Digital Foundry. Il video della classica analisi tecnica può essere visionato in basso: hanno reso noto che Fallout 76, a differenza di Fallout 4, non è in grado di ...