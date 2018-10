Amici | ecco i nuovi professori | Alex Britti e Timor Steffens le novità

Amici choc : ecco chi prende il posto di Garrison Rochelle : Garrison Rochelle, addio. Ci siamo, Amici di Maria De Filippi sta per tornare. Tanta l’attesa, tante le aspettative. E mentre Maria sta lavorando sodo per offrire al suo pubblico uno show indimenticabile, si completa la squadra dei professori di ballo dell’edizione 2018 del reality. Già perché quest’anno Garrison Rochelle se ne va. Ormai è ufficiale: per mesi è circolata la voce che sarebbe stato Stefano De Martino a prendere il suo posto. Ma ...

Amici – Chi è Timor Steffens? Ecco il nuovo professore di ballo del talent show di Maria De Filippi [GALLERY] : Timor Steffens è il nuovo professore della trasmissione di Maria De Filippi ‘Amici’, il coreografo prenderà il posto di Garrison Timor Steffens è il nuovo professore di ballo di ‘Amici di Maria De Filippi‘. Il 31enne olandese prenderà il posto di Garrison Rochelle all’interno del talent show giunto alla sua 17ª edizione. Lo storico insegnante statunitense sarà probabilmente impegnato in un altro ruolo (non ...

Amici news - Biondo al pronto soccorso : ecco cos’è successo al cantante : L’infortunio di Biondo alla Partita del Cuore Come i fan sapranno senz’altro, Biondo ha partecipato alla Partita del Cuore che ha visto scontrarsi la Nazionale Cantanti e quella delle Star della TV. Sembrava una serata destinata a concludersi tranquillamente ma i fatti non stanno così: anche se pare non essere successo nulla di grave infatti […] L'articolo Amici news, Biondo al pronto soccorso: ecco cos’è successo al ...

Lorella Boccia non più ballerina : ecco il suo nuovo ruolo ad Amici 18 : Tante sorprese in vista per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi . La prima novità riguarda Lorella Boccia , che vestirà una nuova veste nel noto reality show di 'Queen Mary''. LEGGI ANCHE - ...

Amici - Maria De Filippi ha in mente un nuovo giudice per il talent e si lancia in un “corteggiamento” : ecco chi è : “Io lo chiedo ogni anno a Giorgia, vieni a fare il giudice! Vieni a fare il giudice!“, è Maria De Filippi a intervenire in diretta a “Io le donne non le capisco” in onda su Radio Radio. La cantante era ospite nel programma per parlare del prossimo disco in uscita quando a sorpresa la conduttrice ha continuato il suo corteggiamento professionale in diretta, con l’avvicinarsi dell’inizio di Amici sono iniziate ...

Elliot Horne dopo Amici vola a X Factor UK 2018 : ecco la sua boyband : X Factor UK 2018, Elliot Horne con i Vibe 5 dopo Amici dopo Amici Elliot Horne non si è dato per vinto e ha voluto continuare a lottare per il suo sogno. Se siete fan della trasmissione vi ricorderete senz’altro di chi vi stiamo parlando; Elliot infatti era uno tra i più amati dei cantanti della […] L'articolo Elliot Horne dopo Amici vola a X Factor UK 2018: ecco la sua boyband proviene da Gossip e Tv.

Francesco Arca e la ex Laura Chiatti : ‘Ecco come siamo diventati Amici’ : A volte due ex fidanzati possono rimanere amici, con buona pace dei rispettivi partner. È quel che è accaduto a Francesco Arca e Laura Chiatti, ieri coppia di innamorati e oggi cari amici. Arca è legato a Irene Capuano, madre dei suoi due figli Maria Sole e Brando, che però era inizialmente stranita da questo legame tra il suo uomo e la Chiatti, oggi moglie di Marco Bocci. Intervistato da Silhouette l’attore spiega: All’inizio Irene ...

Amici 18 - cambia tutto : ecco i nuovi professori : Amici continua ad essere il talent show per eccellenza in Italia. La sua popolarità non cala, anno dopo anno, con migliaia di richieste per entrare nella scuola di Maria De Filippi e ascolti incredibili. Un format che, seppur cambiato nel corso degli anni, è giunto a festeggiare la sua 18esima edizione. Non pochi cambiamenti all’orizzonte per quanto concerne il gruppo dei professori, con un ricambio generazionale che potrebbe soddisfare o ...

Amici 2018 - le novità della prossima stagione : via Carlo Di Francesco - Giusy Ferreri e Paola Turci. Ecco le new entry : Gente che va, gente che viene: è tempo di novità ad Amici. Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla sua diciottesima edizione che debutterà a novembre al sabato pomeriggio su Canale 5 con la presentazione della nuova classe. Mentre il vincitore Irama spopola con la sua hit “Nera” si cercano nuovi cantanti e ballerini. Ma anche nuovi professori perché il cambiamento riguarderà anche le cattedre di canto e ballo. Non faranno ...

Amici - rivoluzione totale. Maria De Filippi ha deciso : ecco chi non vedremo più nel talent : L’estate è finita e piano piano ricominciano i programmi in tv più amati. Manca ancora un po’, in verità, all’inizio di Amici di Maria De Filippi, la scuola che ogni anno sforna talenti del canto e del ballo, ma le indiscrezioni sul cast dell’edizione 2018-2019 già fioccano in rete. E pare che ci sia in atto una vera e propria rivoluzione nel programma che per la gioia dei fan ritornerà in onda a novembre prossimo. ...

Amici : Annalisa Scarrone è stata scelta da Tezenis come sua nuova testimonial. Eccola nel nuovo spot : guarda il VIDEO : Annalisa, 33 anni, è stata scelta dal brand di intimo Tezenis come testimonial del lancio del nuovo reggiseno Barcelona. L'articolo Amici: Annalisa Scarrone è stata scelta da Tezenis come sua nuova testimonial. Eccola nel nuovo spot: guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici - con la nuova stagione via due insegnanti. Ecco chi condurrà il daytime : Una piccola e parziale rivoluzione per Amici , mentre si avvicina sempre più l'inizio della nuova stagione. Secondo diverse indiscrezioni, due insegnanti lasceranno la trasmissione, ma ci sarà un ...

Amici : Ecco la Nuova Conduttrice del Daytime! : Aria di grossi cambiamenti in casa Mediaset. Stiamo parlando del talent show più amato dagli italiani, Amici. Scopriamo chi sarà colei che sostituirà Stefano De Martino alla conduzione del Daytime! I dirigenti della rete privata hanno voglia di novità, portare ai loro programmi, una ventata di aria fresca, ma soprattutto proporre ai fedeli telespettatori, conduttori giovani. Precedentemente vi avevamo rivelato che Stefano De Martino, non sarà ...