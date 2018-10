Amici 18 | Maria De Filippi vuole Giorgia come giurata

Amici Di Maria : svelati i cinque professori - due new entry e la data d’inizio : Amici quest’anno si rivoluziona e per la diciottesima edizione Maria De Filippi ha deciso di fare un restyling al cast. L'articolo Amici Di Maria: svelati i cinque professori, due new entry e la data d’inizio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

I professori di Amici di Maria De Filippi 2018 tra addii e nuovi ingressi nel canto e nel ballo : arriva Timor Steffens : Tornerà in onda a partire dal 17 novembre, con la fascia pomeridiana del sabato alle ore 14:10, il talent show Amici di Maria De Filippi con grandi novità tra new entry e uscite di scena. Le prime anticipazioni di Amici18 erano arrivate tempo fa, nonostante non ci fosse qualcosa di certo oltre al fatto che le prof di canto Paola Turci e Giusy Ferreri non avrebbero più fatto parte del programma. Ad oggi sappiamo con certezza la formazione del ...

Amici di Maria De Filippi : Timor Steffens sostituisce Garrison : Timor Steffens sbarca ad Amici 18 al posto di Garrison Rochelle Dopo l’annuncio di Lorella Boccia nelle vesti di co-conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi al fianco di Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, inizia a delinearsi anche la squadra dei docenti per l’anno 2018-2019. Dal 29 ottobre la Scuola del talento più famosa d’Italia riaprirà i battenti su RealTime con i casting, i quali porteranno alla formazione ...

Alessandra Amoroso - il trionfo dell'ex Amici di Maria De Filippi : '10' album più venduto : Dieci e lode per Alessandra Amoroso . È il suo nuovo album 10 il dominatore delle classifiche dei più venduti/ascoltati di questa settimana. Secondo i dati Fimi, l'ex vincitrice di Amici di Maria De ...

Boosta critica Amici di Maria De Filippi : le parole dell’ex professore di canto : Manca poco alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi capitanato dalla stessa Maria De Filippi, e da tempo ormai girano voci sui presunti volti noti che faranno parte del cast tra i professori o tra la giuria del serale. In questi giorni ha avuto rilevanza anche un’intervista per Vanity Fair all’ex professore di canto della sedicesima edizione: Davide Dileo, meglio conosciuto come Boosta. Ciò che è certo è che non ...

Amici - Boosta demolisce il format di Maria De Filippi : 'Ma quale musica. In quel programma...' : Davide Di Leo, in arte Boosta , è stato professore della scuola di Amici nell'edizione 2016-2017 del programma di Maria De Filippi . E di quell'esperienza non sembra aver conservato un buon ricordo. A ...

Amici di Maria De Filippi - Boosta senza filtri : le parole sul talent che non piacciono : Boosta non rifarebbe Amici, l’ex prof di canto spiega il motivo Boosta non rifarebbe l’esperienza di insegnante ad Amici, e non è di certo il primo ad aver espresso giudizi non proprio lusinghieri sul talent show. Anche se con termini totalmente diversi infatti Morgan aveva fatto scoppiare una polemica assurda sul programma fino a quando […] L'articolo Amici di Maria De Filippi, Boosta senza filtri: le parole sul talent che non ...

Amici - voci sullo 'scippo' di Maria De Filippi : vuole Selvaggia Lucarelli - addio a Ballando con le stelle? : In vista c'è la prossima edizione di Amici , dunque iniziano i preparativi per lo show di Maria De Filippi . E secondo quanto si sussurra, la conduttrice sarebbe alla ricerca di volti e idee nuove per ...

Selvaggia Lucarelli nel cast di Amici di Maria De Filippi? : Amici di Maria De Filippi: Selvaggia Lucarelli nuovo giudice? Selvaggia Lucarelli sarebbe stata corteggiata da Maria De Filippi. In base all’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, la giornalista sarebbe in lizza per partecipare alla prossima edizione del serale di Amici 18. “Si mormora che Maria De Filippi abbia in mente di rinnovare la giuria e abbia iniziato a corteggiare Selvaggia Lucarelli”. Questo quanto riportato ...

Lorella Boccia torna ad Amici di Maria De Filippi in una nuova veste! : Lorella Boccia torna ad Amici di Maria De Filippi in una veste tutta nuova! Lorella, approdata con successo ad Amici prima da concorrente nel 2012 e poi come ballerina professionista nel 2016, rientra nel talent show di Maria De Filippi con il ruolo di conduttrice. Da lunedì 29 ottobre, alle ore 13.50, affiancherà infatti Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro su Real Time (canale 31), per l’appuntamento quotidiano con “Amici Casting” ...

Il sogno di Maria De Filippi per il serale di Amici 18 - spunta il nome di un giudice : “Glielo chiedo ogni anno” : Arrivano alcune dichiarazioni di Maria De Filippi per il serale di Amici 18, per il quale sognerebbe la presenza di Giorgia. Dopo anni di corteggiamento, la conduttrice di punta di Canale5 ha finalmente rivelato di essere interessata a una sua presenza all'interno del programma, che gioverebbe così di un importante valore aggiunto rispetto agli anni precedenti, nei quali si è comunque fatto il possibile per rendere appetibile il programma. ...