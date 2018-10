AmiatAutunno | un ricco fine settimana all’insegna dei sapori d’autunno

meteoweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Sul Monte Amiata si prepara un nuovo week enddel buon cibo e della bellezza: prosegue a ritmo serrato, la rassegna di appuntamenti che di borgo in borgo porta alla scoperta di prodotti tipici e tradizioni enogastronomiche. Un calendario tutto da gustare che attorno ai piaceri del palato riunisce ben otto comuni: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, Roccalbegna e Santa Fiora. Castagne e funghi saranno protagonisti del prossimoche vede ben 5 cittadine in festa. Il 19-20-21 ottobre nel borgo medioevale di Abbadia San Salvatore prosegue la “Festa”. Protagonista principale la castagna, prodotto che da sempre riempie le madie con la sua preziosa farina, con la quale spesso si è riusciti a sostituire il pane in una terra non abbondante di grano. Mentre si cuociono caldarroste ...