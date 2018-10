Ambiente | Ministro Costa | le Guide Escursionistiche “raccontano l’Italia nel Mondo ed al

Ambiente - Ministro Costa : “Lavoriamo a riforma sulla gestione dei rifiuti” : “Stiamo lavorando con gli uffici tecnici e legislativi per poter riformare la gestione dei rifiuti in Italia, ponendoci accanto a quegli enti locali interessati a realizzare finalmente un circolo virtuoso. Mi hanno chiesto in un’intervista se sono d’accordo a costruire nuovi inceneritori. Certo che no. Anzi, presto sarà modificato l’articolo 35 dello ‘Sblocca Italia’ che li favorisce. Riduzione del numero di ...

La pulizia dei fondali del porticciolo di Sorrento ha dato il via con anteprima regionale a Puliamo il Mondo, la più Grande la più Grande campagna di volontariato ambientale organizzata da ...

"Si, confermo che vogliamo cogliere l'esperienza toscana per farne una legge nazionale. A me piacerebbe che si chiamasse Salva Mare, giocando anche sulle parole, perché c'è mare ma anche amare, quindi si parla anche di amare il mare. Intanto sarebbe l'anticipazione di una direttiva europea che guarda proprio a questo. Sarebbe la prima volta che l'Italia anticipa una direttiva europea, che peraltro io sono andato a votare, ma che per diventare ...

"Abbiamo una capacità di ricerca tecnico-scientifica gigantesca, come paese Italia, CNR, università. Abbiamo esempi concreti di gestori che in alcune parti d'Italia utilizzano modi per ridurre del 70% la perdita di acqua con attività non invasive sulle tubature. Mettiamoli a sistema": lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un'intervista a Riccardo Iacona. L'acqua è protagonista della prima ...

Il ministro-star dell’Ambiente ha piantato Macron in diretta radio : Parigi. Tirava una brutta aria già da un po’ di tempo al ministero dell’Ambiente, il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, sapeva che Nicolas Hulot era il più infelice dei ministri, ma di certo non si aspettava le sue dimissioni teatrali in diretta su France Inter, la più importante radio pubb

Francia - si dimette il ministro dell’Ambiente Hulot : “Mi sono sentito solo” “ : Nicolas Hulot, ministro dell’Ecologia e uno dei membri del governo francese più popolari, ha annunciato le proprie dimissioni spiegando di essersi «sentito solo». Parlando a France Inter e precisando di non aver avvertito nessuno della sua intenzioni, ha detto: «Ho deciso di lasciare il governo». In particolare, il ministro dimissionario ha lamenta...

