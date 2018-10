Ambiente | mare al limite | acquistare il pesce giusto fa la differenza

Ambiente : Wwf - agire subito per fermare commercio illegale specie - 2 - : ...una petizione per chiedere al ministro dell'Ambiente Sergio Costa la chiusura totale del commercio d'avorio in Italia e al Vaticano un gesto simbolico per contrastare il traffico d'avorio nel mondo. '...

Ambiente : recuperate 2 tonnellate di reti da pesca in mare nelle Eolie : In mare nelle Eolie sono state raccolte oltre 2 tonnellate di reti da pesca disperse nei fondali. Un team di subacquei volontari della no profit Healty Seas ha portato a compimento oggi la missione, organizzata in cooperazione con Aeolian Islands Preservation Fund, Blue Marine Foundation e Ghost Fishing Foundation, i diving locali (Lipari Diving e la Gorgonia Diving Center), pescatori eoliani e Guardia Costiera. E’ stata anche recuperata ...

Ambiente : chiude i battenti il concorso di Marevivo “Marine Litter Art” 2018 : Sabato 15 settembre 2018, dopo una settimana d’intenso lavoro artistico, ha chiuso i battenti la seconda edizione del concorso Marine Litter Art, organizzato dall’Associazione Marevivo Sicilia presso l’Oasi di Eraclea Minoa (AG) grazie alle risorse messe a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (istituzione governativa che si occupa della gestione in Italia del capitolo Gioventù del programma Europeo Erasmus+) con l’Avviso “Cosa vuoi ...

Costa - Ministro dell’Ambiente - a Si può fare su Radio 24 : “Plastica nel Mediterraneo : la legge ‘Salva mare’ in Parlamento la prima settimana di ottobre” : “Si, confermo che vogliamo cogliere l’esperienza toscana per farne una legge nazionale. A me piacerebbe che si chiamasse Salva Mare, giocando anche sulle parole, perché c’è mare ma anche amare, quindi si parla anche di amare il mare. Intanto sarebbe l’anticipazione di una direttiva europea che guarda proprio a questo. Sarebbe la prima volta che l’Italia anticipa una direttiva europea, che peraltro io sono andato a votare, ma che per diventare ...

LegAmbiente Nicà : I turisti hanno lasciato rifiuti al mare e in montagna : Questo degrado - prosegue il sodalizio ambientalista - crea problemi all'ambiente, alla biodiversità, al turismo all'economia e soprattutto alla salute di noi tutti'. Dunque,'è fondamentale ...

Ambiente : al via i negoziati ONU per proteggere la biodiversità in alto mare : Domani, 4 settembre, alle Nazioni Unite si discuterà per la prima volta ufficialmente un trattato di protezione globale della biodiversità nelle aree in alto mare: è il primo di quattro round di negoziati durante i quali la comunità internazionale cercherà di regolamentare la tutela delle acque al di fuori delle giurisdizioni nazionali. Si tratta di aree marine oltre le 200 miglia nautiche (370 km) al largo delle coste degli Stati, al di fuori ...

Ambiente : revocato il divieto balneazione sul lungomare di Livorno : E’ stato revocato oggi, con ordinanza del sindaco, il divieto di balneazione nello specchio d’acqua alla foce del rio Felciaio sul lungomare di Livorno. Il divieto temporaneo era stato emesso nei giorni scorsi (il 17 agosto) per motivi precauzionali e a tutela della salute pubblica. La revoca e’ stata disposta a seguito delle analisi effettuate da Arpat sui campioni d’acqua e che hanno dato esito favorevole. L'articolo ...

Ascea - il ministro all'Ambiente sorprende diportisti che sversano in mare : Sergio Costa era in vacanza con la famiglia in Cilento, ha notato chiazze di sapone e ha fotografato lo sversamento: la Guardia costiera ha multato i responsabili

#FestAmbiente30 : i marchi del Parco della Maremma si presentano nella giornata dedicata alle aree protette : ... e valorizzando contestualmente il territorio medesimo tramite il perseguimento di politiche inerenti l'economia ed il turismo sostenibili. Il Parco della Maremma come ogni anno è presente a ...

Ambiente : tornano in mare 4 testuggini a Palermo : Saranno liberate in mare, giovedi’ prossimo alle 11, nello specchio d’acqua antistante la sede nautica del club canottieri Roggero di Lauria, quattro testuggini Caretta caretta, curate dai veterinari del Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Gli esemplari, recuperati dalla capitaneria di Porto nei mesi scorsi, ...

Ambiente - protesta per il mare sporco : bloccata la statale 18 in Calabria : I componenti del “Movimento 14 luglio” di Nicotera hanno bloccato il bivio Rosarno-Nicotera-Vibo sulla statale 18 per protestare per la potabilità dell’acqua, le condizioni del mare, il degrado e la spazzatura. “Siamo alla frutta, chiediamo di interloquire con Oliverio affinché onori gli impegni mai mantenuti, ci raggiunga”, hanno detto rivolgendosi al governatore della Regione. Sul posto sono presenti carabinieri ...

LegAmbiente a Di Maio : 'Stop a deriva petrolifera nel mare italiano' - : ... il biometano o in attività ambientalmente sostenibili come quelle legate all'economia circolare che farebbero di questo Paese, sicuramente un Paese virtuoso dal punto di vista ambientale', ha ...

Ambiente - reflui in mare : sequestrato un depuratore nel cosentino : E’ stato sequestrato l’impianto di depurazione comunale di Sant’Anna a Corigliano Rossano e la relativa condotta sottomarina di scarico. Nei giorni scorsi i militari della Guardia costiera di Corigliano con i finanzieri della Sezione operativa navale di Corigliano e a tecnici della Regione, dopo segnalazioni di cittadini, hanno indagato per risalire alle cause della colorazione del fondale marino e dello specchio di mare ...

Mare in Campania - LegAmbiente : inquinato il 64% dei punti monitorati : Su 31 punti monitorati dal Goletta Verde di Legambiente, il 64% è risultato inquinato o fortemente inquinato. Tra questi, casi di inquinamento ormai cronico come la foce del fiume Irno a Salerno, del ...