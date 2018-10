Allevamenti | basta con le gabbie e l’uso massiccio di antibiotici Una petizione alla

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) La nostra salute passa anche dal benessere degli animali. I polli stipati in batteria sono più stressati e più soggetti ad ammalarsi e a prendere(anche quando non servono, a scopo preventivo, per evitare epidemie nei capannoni). Edinegliintensivi favorisce l’antibiotico-resistenza, minaccia mondiale che colpisce uomini e animali. Oggi 19 associazioni italiane (tra cui Animal equality, Ciwf Italia, Lav e Legambiente) che fanno parte della coalizione europea “End the cage era”, ovvero “Stop all’era delle” (che riunisce complessivamente oltre 130 associazioni), lancerannoCamera una raccolta firme per mettere fine aldellenegli. Comprese quelle arricchite. L’obiettivo è arrivare a un milione di firme a livello europeo per chiedere una nuova legge a Bruxelles. Gli animali allevati in gabbia in tutta ...