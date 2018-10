Alessandro Siani gira un nuovo film

Il principe abusivo : trama - cast e curiosità del film di Alessandro Siani con Christian De Sica : Venerdì 12 ottobre in prima serata torna su Rai3 Alessandro Siani con la sua opera prima registica, il film Il principe abusivo, commedia del 2013 interpretata dal comico stesso e Christian De Sica. Il principe abusivo, il trailer Il principe abusivo, la trama Antonio, uno squattrinato cronico che lavora come cavia volontaria per i test di case farmaceutiche, si ritrova al cospetto di Letizia, una principessa viziata in cerca di popolarità, di ...

Alessandro Siani - via a Napoli alle riprese del nuovo film : 'Il giorno più bello del mondo' : Sono iniziate ieri al Teatro Politeama di Napoli le riprese del nuovo film di Alessandro Siani, ' Il giorno più bello del mondo ' prodotto da Bartleby film con Vision Distribution in associazione con ...

Grand Tour d'Italia - puntata 14 settembre 2018 : Alessandro Siani ospite (Anteprima Blogo) : Venerdì prossimo, 14 settembre, torna su Rete 4 dopo la pausa estiva Grand Tour d'Italia. Blogo è in grado di anticipare gli ospiti della prossima puntata del live&media experience del settimanale Panorama condotto dalla new entry Lucilla Agosti, dal confermato Cataldo Calabretta e dal direttore di Panorama Raffaele Leone. Si tratta dell'attore e regista Alessandro Siani. La puntata in onda venerdì prossimo in seconda serata sarà la ...

Alessandro Siani / Torna in tv dopo lo spettacolo all'Arena del sud (Hit the road man) : Alessandro Siani, l'attore e comico Torna in televisione dopo lo spettacolo che l'ha visto protagonista all'Arena del Sud. Grande attesa da parte del pubblico per lui. (Hit the road man)(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Troppo napoletano - Rai 2/ Info streaming del film prodotto da Alessandro Siani (oggi - 14 agosto) : Su Rai 2 va in onda il film Troppo napoletano. Nel cast troviamo Serena Rossi, mentre tra i produttori anche l'attore comico Alessandro Siani. Regia di Gianluca Ansanelli (oggi, 14 agosto)(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:02:00 GMT)

