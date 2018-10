Aeronautica | al via “Circaete 2018” | esercitazione per la sicurezza dei cieli del

Al via l’esercitazione congiunta Aeronautica e Soccorso Alpino : Un elicottero del 21mo Gruppo “Tiger” del 9mo Stormo di Grazzanise (Caserta) è decollato poco dopo mezzogiorno dalla base di Campochiaro, in provincia di Campobasso, per effettuare un’esercitazione congiunta di Ricerca e Soccorso con il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) della Regione Molise. Dopo una propedeutica fase di predisposizione all’attività, avvenuta attraverso un dettagliato briefing ...