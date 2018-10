Aereo atterra con vento fortissimo durante la tempesta Callum VIDEO

Odore di bruciato : Aereo atterra a Ginevra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aereo Air Canada sbaglia pista di atterraggio - rischia di travolgere 4 velivoli : Un volo Air Canada ha rischiato di provocare un grave incidente, sfiorando 4 apparecchi schierati sulla pista di rullaggio in attesa del decollo: lo ha reso noto l’Agenzia federale per la Sicurezza dei trasporti statunitense. Il 7 luglio dello scorso anno, un A320 dell’Air Canada con 140 persone a bordo, in fase di atterraggio all’aeroporto di San Francisco, ha ricevuto l’autorizzazione a posarsi sulla pista 28R: il ...

EasyJet - atterraggio d'emergenza : fumo in cabina/ Malpensa - Aereo partito da Cefalonia era diretto a Londra : Malpensa, atterraggio d'emergenza: fumo in cabina. L'aereo EasyJet partito da Cefalonia era diretto a Londra. Intanto nello scalo internazionale varesino è caos... Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Aereo non centra la pista e atterra in mare : tutti salvi : Non è stata riportata nessuna vittima nell’incidente che ha coinvolto un Aereo di Air Niugini, compagnia di bandiera della Papua Nuova Guinea. Tutto sembra finito nel migliore dei modi possibili, in una vicenda che sembra assurda. L’Aereo infatti pare «non abbia centrato la pista». Anche la compagnia conferma: il Boeing 737 con a bordo 36 (o 45) passeggeri più l’equipaggio di 11 persone che doveva effettuare uno scalo tecnico ...

Ce la farà ad atterrare? Le raffiche di vento sono fortissime - ma il pilota d’Aereo ci prova lo stesso. Il video impressionante : La tempesta, con relativo carico di forte vento, che sta colpendo il Regno Unito da giovedì 20 settembre, ha causato diversi disagi: strade allagate, alberi sradicati, ma anche treni e voli cancellati. Nel video, pubblicato su Youtube, si vede il tentativo del comandante della compagnia Air France di atterrare sulla pista dell’aeroporto di Birmingham. L'articolo Ce la farà ad atterrare? Le raffiche di vento sono fortissime, ma il pilota ...

Troppo vento : Aereo Ryanair rinuncia all'atterraggio a pochi metri dal suolo : Dublino. Un aereo della compagnia Ryanair è stato costretto ad abortire l'atterraggio a causa di una forte tormenta che ha destabilizzato il velivolo a pochi metri dal suolo. Eric Duffy , l'autore del ...

Il gigante dei cieli atterra negli Usa : missione umanitaria per il mega Aereo : L'Antonov An-225 Mriya, il più grande aereo cargo del mondo, è atterrato all'aeroporto internazionale di Oakland, in California, dopo essere partito 13 ore prima da Gostomel in Ucraina per raccogliere 140 tonnellate di rifornimenti Usa, alimentari e non, ...

Russia - Aereo prende fuoco dopo uno schianto all’atterraggio sulla pista dell’aeroporto di Sochi : feriti tra le 166 persone a bordo [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Russia - Aereo atterra e va fuori pista : 18 feriti a Sochi - : Il Boeing 737 della compagnia Utair è uscito fuori pista. A bordo 170 persone, di cui 6 membri dell'equipaggio

Bimbo muore sull’Aereo Alitalia Beirut-Roma/ Atterraggio d’emergenza a Bari - soffriva di iperossaluria : Bimba muore in aereo, Atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:33:00 GMT)

