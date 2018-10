Aemilia | ultima udienza del maxi-processo per ‘ndrangheta in Emilia | verso la sentenza

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018), il primoper ‘ndrangheta inRomagna, è alle battute finali. Il presidente del collegio giudicante Francesco Maria Caruso ha chiuso il dibattimento del primo grado e nell’aula bunker di Reggiomartedì 16 ottobre vanno in scena le ultime dichiarazioni spontanee degli uomini alla sbarra. Poi ritiro in Camera di Consiglio eattesa per i primi di novembre. 149 rinvii a giudizio, due anni e mezzo di, 300mila pagine scritte, 195 udienze, una sola proposta di assoluzione per prescrizione del reato e più di 1700 anni di galera chiesti per gli altri imputati nella requisitoria del 22 maggio dai pm Beatrice Ronchi e Marco Mescolini. Mentre a Bologna nel rito abbreviato oltre 300 anni sono già stati confermati in appello ad altri 90 imputati che attendono ora il pronunciamento della Cassazione previsto per il 24 ottobre. Oltre due ...