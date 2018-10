Adriano Sabbadin | Riportate Battisti in Italia

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018)trema,trema veramente. Perché se il candidato conservatore Jair Bolsonaro vincerà le elezioni presidenziali in Brasile, il ballottaggio è atteso per il 28 ottobre, estraderà il terroristano.Tra le vittime dic'è anche Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala, ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella sua macelleria il 16 febbraio 1979. La sua "colpa" fu quella di aver reagito a una precedente rapina ammazzando uno dei banditi. Per il delittogli assassini furono individuati in Cesaree Diego Giacomin. E vari appelli sono stati fatti per portarea scontare la sua pena in, ma ancora nulla di fatto., il figlio di Lino, che ora gestisce la macelleria del padre, ha perso il conto di quante lettere e raccomandate ha inviato, di quante volte è finito in qualche trasmissione tv e di quanti politici ha ...