meteoweb.eu

: Acque termali contro la Bpco al via la ricerca - #Acque #termali #contro #ricerca - zazoomnews : Acque termali contro la Bpco al via la ricerca - #Acque #termali #contro #ricerca - ItaliaNotizieV : Acque termali contro la Bpco, al via la ricerca - BinaryOptionEU : Acque #termali contro la #Bpco, al via la ricerca -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Verificare l’efficacia dell’Idrogeno solforato presente nellesulfuree, come cura complementare non farmacologica e preventiva della broncopneumopatia cronica ostruttiva (). E’ l’obiettivo dellascientifica co-finanziata dalla Forst – Fondazione per lascientifica termale. L’avvio dello studio è stato ufficializzato, in una conferenza stampa oggi a Terme di Telese (Bn). Gli stabilimentisaranno infatti il fulcro dellae dei futuri piani terapeutici che potrebbero essere sviluppati una volta provata l’efficacia della terapia termale in particolare sul microbioma polmonare in pazienti affetti da. “Questo è per noi un punto di partenza ma anche di arrivo, dato che come Fondazione dal 2012 ci stiamo concentrando sullo studio dell’Idrogeno solforato come possibile cura per malattie, sia in maniera innovativa, sia come ...