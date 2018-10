Accordo Miur-Regione | a scuola si studierà storia e cultura veneta - Vvox

Fondazione Barilla-Miur - Accordo per alimentazione sostenibile : Milano, 11 ott., askanews, - Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition e Ministero dell'Istruzione hanno siglato un accordo triennale per promuovere tra i giovani delle scuole le tematiche della ...

Sport a scuola - il Governo propone l’insegnante di educazione fisica alle elementari. E l’Accordo Coni-Miur… : Un progetto serio e ambizioso per portare lo Sport nelle scuole fin da bambini, per far ripartire l’intero movimento italiano. Questa è l’idea del ministro dell’istruzione Marco Bussetti che vuole introdurre l’insegnante di educazione fisica alle elementari. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo ha inserito nella nota di aggiornamento del Def (documento di economia e finanza) un significativo pezzo a riguardo: “Infine, ...