Accadde oggi | 17 ottobre 1907 | nasce l’Atalanta

Accadde oggi : nel 1986 con la conquista del Lhotse in Nepal - Reinhold Messner diventa “re” delle 14 vette più alte al mondo : Reinhold Messner, nato a Bressanone il 17 settembre 1944, è senza ombra di dubbio il più noto e conosciuto alpinista ed esploratore italiano. Il 16 ottobre 1986 raggiunse la vetta del Lhotse in Nepal, diventando il primo uomo ad aver scalato tutte le quattordici vette che superano gli ottomila metri. Messner è considerato uno dei fondatori del cosiddetto “stile alpino”. Nel 1978 con Peter Habeler fu infatti il primo uomo a scalare l’Everest ...

Accadde oggi : nel 1978 Karol Wojtila diventa papa Giovanni Paolo II - è il primo non italiano dopo quattro secoli : “Se sbaglio mi corrigerete“. Così l’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtila, conquistò subito la simpatia degli italiani dopo essere stato eletto papa il 16 ottobre 1978. dopo due giorni di conclave, cinque scrutini e tre fumate nere, nel tardo pomeriggio di quarant’anni fa una fumata bianca annuncia al mondo che “Habemus papam”, dopo il pontificato-lampo di Albino Luciani, durato solo 33 giorni. Il suo ...

Accadde oggi : nel 1943 a Roma il rastrellamento di oltre mille Ebrei tra cui 200 bambini - la maggior parte morì ad Auschwitz : Era l’alba, le 5:30 del mattino, quando il 16 ottobre 1943 a Roma trecentosessantacinque uomini delle SS tedesche diedero il via al tragico rastrellamento nelle case della comunità ebraica della capitale. Il giorno non fu scelto a caso: di sabato, festivo per gli Ebrei, avrebbero trovato in casa quasi tutti i componenti delle famiglie. La retata coinvolse non solo il ghetto, ma anche altre zone della città: 1259 persone vennero sequestrate ...

Accadde oggi : “Non hanno pane? Che mangino brioche” - nel 1793 veniva decapitata l’ingenua regina Maria Antonietta : “S’ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent de la brioche!”. “Se non hanno più pane, che mangino brioche”. Così doveva suonare, più o meno, la leggendaria espressione attribuita alla frivola Maria Antonietta, regina di Francia. La frase, riferita al popolo che era ridotto alla fame a causa di tasse e soprusi da parte della classe aristocratica, è stata attribuita alla sfortunata regina, ma in realtà è stata pronunciata da un’altra non ben ...

Accadde oggi - 16 ottobre 1983 - l’addio al calcio di Giorgio Chinaglia : Giorgio Chinaglia è stato un dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo attaccante. Soprannominato Long John, ha vinto lo scudetto del 1973-1974 con la Lazio. Arriva così il primo trasferimento in Italia tra le file della Massese, in Serie C, e successivamente all’Internapoli, sempre in C, per passare poi alla Lazio nell’annata 1969-1970. Nella stagione 1971-1972 vince la classifica cannonieri della serie cadetta e ...

Accadde oggi : ballerina e spia - l’affascinante Mata Hari viene uccisa 101 anni fa : 1/5 ...

Accadde oggi : il 4 ottobre 1582 si andò a dormire e ci si risvegliò il 15 ottobre : Il calendario gregoriano prende il nome da Papa Gregorio XIII, che lo introdusse nel 1582 e modifica il calendario giuliano, precedentemente in vigore. Si tratta di un calendario basato sull’anno solare, cioè sul ciclo delle stagioni. Per passare dal calendario precedente a quello nuovo, (in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia-Lituania e Belgio-Paesi Bassi-Lussemburgo, e poi negli altri paesi cattolici in date diverse nel corso ...

Accadde oggi - 15 ottobre 1967 : muore Gigi Meroni : Luigi Meroni, detto Gigi è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Morì a ventiquattro anni, poco dopo la fine di una partita tra il Torino, la squadra in cui militava, e la Sampdoria, investito da un’auto mentre attraversava Corso Re Umberto a Torino insieme con il suo grande amico e compagno di squadra Fabrizio Poletti, era il 15 ottobre 1967. Più di 20.000 persone parteciparono ai funerali di Meroni e il lutto ...

Accadde oggi : nel 1979 il primo gay pride - ovvero la prima manifestazione per i diritti degli omosessuali : Era il 14 ottobre 1979 quando negli Stati Uniti, a Washington, si svolse la prima marcia per i diritti gay, alla quale inaspettatamente parteciparono decine di migliaia di persone. La National March on Washington for Lesbian and Gay Rights, fu una grande manifestazione di natura politica durante la quale oltre centomila attivisti marciarono per le strade della capitale statunitense rivendicando pari diritti civili per gli omosessuali e chiedendo ...

Accadde oggi - 14 ottobre 2001 : il Torino recupera tre reti alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’ importante giornata per i tifosi di Juventus e Torino, da ricordare il derby del 14 ottobre 2001 in cui i granata, in svantaggio per 0-3 all’intervallo, rimontarono fino al 3-3 approfittando anche del calcio di rigore fallito nel finale da Salas per via di una “buca” scavata dal torinista Maspero sul dischetto. Una furbata poi ...

Accadde oggi : 13 ottobre 1582 - il giorno che non è mai esistito : I giorni dal 5 al 14 ottobre, nel 1582, non sono esistiti. Non si tratta però dell’effetto di qualche stregoneria del passato, ma della necessità di un semplice calcolo matematico. Un calcolo che diversamente non si sarebbe potuto portare a termine. Il 15 ottobre di quell’anno, infatti, entrò in vigore il calendario gregoriano, ovvero quello che utilizziamo ancora oggi, ma per riallineare la nuova cadenza alle stagioni è stato ...

Accadde oggi - 13 ottobre 1929 : la Roma vince 9-0 : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per i tifosi della Roma quella del 13 ottobre 1929, partita che può essere considerata dei record. La vittoria col maggior numero di reti di scarto in campionato italiano è avvenuta nel campionato 1929-1930 (Roma-Cremonese 9-0), mentre in ambito internazionale è stata Roma-Altay del 7 novembre 1962, terminata 10-1 per i Capitolini;le ...

Accadde oggi : il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo “scopre” l’America : Salpato da Palos sulle tre caravelle il navigatore genovese Cristoforo Colombo approda il 12 ottobre 1492 nell’isola Guanhami nelle Bahamas (oggi Waitling) che battezza San Salvador. Benché preceduto dal vichingo Eric il Rosso, a Colombo resta comunque il merito di aver scoperto il continente americano. La partenza era avvenuta alle sei del mattino del 3 agosto 1492 da Palos de la Frontera, con rotta verso le Isole Canarie per sfruttare ...

Accadde oggi - 12 ottobre 2010 : caos dei tifosi della Serbia e partita rinviata contro l’Italia : Continua il nostro appuntamento valido per la rubrica ‘Accadde oggi’, il 12 ottobre 2010 è una data da ricordare e non per un aspetto positivo. La partita tra Italia e Serbia è stata infatti rinviata, all’ennesimo fumogeno lanciato dai “tifosi” slavi all’indirizzo di Viviano, dopo sette minuti giocati la decisione di mandare tutti negli spogliatoi. L’intenzione dei tifosi serbi era quella di non far giocare a tutti ...