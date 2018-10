«Abolito il numero chiuso a Medicina» Palazzo Chigi poi precisa | non subito

Medicina - governo : “Abolito il numero chiuso - ma non subito” : “Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi“: è quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. “In merito al superamento del numero chiuso per l’accesso alla facolta’ di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un ...

Abolito il test di medicina - addio numero chiuso : (Foto: flickr.com / Università di Pavia) addio test di ammissione alle facoltà di medicina. La decisione è stata presa dal governo e inserita nel testo della manovra, passata tanto in sordina da avere sorpreso anche il ministro dell’Istruzione Franco Bussetti il quale, giova specificarlo, era comunque incline ad archiviare il numerus clausus. Nel documento di programmazione economica e finanziaria (Def) erano citati passaggi relativi a una ...

Medicina - cancellato il test. Abolito così il numero chiuso. Bussetti : "A me non risulta" : Di questa misura se ne era già parlato (non completamente in questi termini) e ora arriva il comunicato stampa di Palazzo Chigi: c'è l'abolizione del test di Medicina. Il ministro Marco Bussetti, qualche giorno fa, aveva già parlato di revisione e allargamento del numero dei candidati, ma le sue ipotesi non sembravano poter trovare concretizzazione subito. E invece nel resoconto finale del Consiglio dei ministri che lunedì sera ha varato il ...

Manovra - Abolito numero chiuso Medicina : 11.56 Abolizione del numero chiuso nelle facoltà di Medicina, 50 mln alle Regioni per l'abbattimento delle liste d'attesa, 284mln per i rinnovi contrattuali del personale del Servizio sanitario nazionale e altri 505mln alle regioni per le spese farmaceutiche. Sono alcune delle misure in materia di sanità varate ieri sera dal governo e previste in due distinti provvedimenti, il dl per la Semplificazione e il ddl. Ma il ministrro della ...

