A rischio la messa in onda di Suburra 2 e non solo | una denuncia cambia la programmazione

Infrastrutture a rischio - allarme Anci : "Servono ameno 5 miliardi per la messa in sicurezza" : MILANO - Per impedire nuove tragedie come quella che ha colpito Genova con il crollo di Ponte Morandi servono, almeno, 5 miliardi di euro. È la stima molto prudenziale fornita dall'Anci oggi in ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 “una scommessa ad alto rischio” : trama e new entry seconda stagione : I Bastardi di Pizzofalcone 2 stanno arrivando su Rai1 con i nuovi episodi. Basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni, la fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini torna in prima assoluta dall'8 ottobre per sei serate consecutive. Il cast della serie ha presentato la nuova stagione nel corso di una conferenza stampa a Capri. Nel primo episodio che vedremo, dal titolo "Cuccioli", la squadra di Lojacono è alle prese con il ...

Scuole a rischio sismico - ritardi nel Piano di messa in sicurezza. La Corte dei conti : un progetto su quattro ancora da avviare : ROMA - Un'indagine della Corte dei conti rileva il ritardo nell'attuazione del 'Piano straordinario di messa in sicurezza' degli istituti scolastici nelle zone a rischio sismico. La relazione ...

La campagna dell’uva da tavola in Puglia messa a rischio dalla GDO e anche dalle OP deviate : Taranto. A non far dormire sonni tranquilli alle migliaia di produttori di uva da tavola pugliesi non sono solo i

Gerardo Greco in grossi guai : gli fanno causa - messa in onda a rischio : Gerardo Greco rischia grosso ancora prima di andare in onda con Viva l'Italia , su Rete 4. Dagospia mormora che Rtl 102.5 stia pensando di dare mandato ai propri legali di diffidare Mediaset dall'uso ...

Alto rischio incendi a Ragusa : 25 mila euro per messa in sicurezza : Affidamento dei lavori per la messa in sicurezza di alcuni siti a rischio incendio a Ragusa. Approvata spesa per 25 mila euro.

Campania d'argilla - a rischio il 72% dei Comuni : «Serve un miliardo per la messa in sicurezza» : L'unica landa davvero sicura per i bagnanti è il Casertano. Qui, con i suoi litorali sabbiosi chilometrici verso l'orizzonte e spiagge ogni anno sempre più erose dalle maree...

Bluff autocertificazione/La nostra salute messa a rischio dalle ambiguità della politica : Il primo, firmatario di una proposta di legge in materia, ha detto che 'la politica viene prima della scienza'. La seconda ha proposto per la vaccinazione 'un obbligo flessibile', e, in attesa , una ...