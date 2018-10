A Chi Si Appoggia Lycamobile?

Il cellulare appoggiato sul letto esplode : neonata risChia di morire : E' successo in un appartamento di Ponte San Giovanni, Perugia. Mamma e neonata ricoverate in ospedale

Usa - Taylor Swift si sChiera - appoggia democratici in midterm : Washington, 8 ott., askanews, - La pop star Usa Taylor Swift non si è mai schierata pubblicamente in politica finora, ma l'autrice di 'Bad Blood' è scesa in campo in vista delle elezioni di midterm a novembre. In un lungo post su Instagram, dove ha 112 milioni di follower, la 28enne Swift ha spiegato ...

Romania - aperte le urne al referendum popolare contro le unioni gay. Lo appoggiano i socialisti e la Chiesa : In Romania le coppie omosessuali non possono sposarsi. Ma alcuni vogliono essere sicuri che non possano farlo nemmeno in futuro. I 19 milioni di elettori del Paese sono chiamati alle urne tra oggi e domani, in un referendum d’iniziativa popolare che si propone di cambiare la norma costituzionale sul matrimonio, abolendo il riferimento ai “coniugi” e sostituendolo con “uomo e donna”, così da sbarrare la strada a ogni ...

Centrodestra - l'ex ministro Andrea RonChi fonda '+Italia' per appoggiare Salvini : La Meloni è indecisa? Fa un passo in avanti e uno indietro? Loda Salvini per la linea sugli immigrati ma lo bastona sulle misure economiche? E allora nasce il partito di destra che darà il suo ...

Noitel Mobile Copertura : A Chi Si Appoggia? Ha Internet 4G? : Copertura Noitel Mobile. A chi si appoggia Noitel Mobile? Noitel Mobile ha la rete Internet 4G LTE? Ecco quello che devi sapere Copertura Noitel Mobile: facciamo chiarezza In questo articolo faremo chiarezza sull’operatore telefonico Noitel Mobile. Visto che ultimamente Noitel Mobile ha lanciato interessanti offerte e promozioni sul proprio sito ufficiale, molti utenti stanno pensando di acquistare una nuova SIM di […]