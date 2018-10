8 lezioni di vita che abbiamo imparato da Piccole Donne

vanityfair

: Non ho idea sono iscritto a un partito da 4 mesi. Ma La morale sul denaro pubblico è ridicola da parte di una perso… - CarloCalenda : Non ho idea sono iscritto a un partito da 4 mesi. Ma La morale sul denaro pubblico è ridicola da parte di una perso… - durike : Rumi e le sue 25 lezioni che cambieranno la tua vita - Giorno dopo Giorno - GoretcDag : RT @core_roman_b: Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Mai dare i tuoi capelli in “pasto” a chiunqueEssere la seconda scelta in amore non è poi così male Essere 100% buone non pagaGli uomini vengono da Marte, leda Venere (per l’eternità)Una passata in più di mascara sulle ciglia non fa mai maleChi troppo vuole…Mai essere troppo sicure quando non si è convinte del tuttoIl riscatto delle ultimeLa Little women addiction compare verso i sei, sette anni quandocrescono, I ragazzi di Jo e Piccoli uomini poco alla volta sostituiscono Biancaneve e Cenerentola nella biblioteca da bambine grandi. Ovviamente si passa quasi subito alla visione (innumerevoli volte) dei film del ‘33 con Katherine Hepburn nei panni di Jo, del ’49 con Amy/Liz Taylor dai capelli insolitamente biondi, e del ’94 con Winona Ryder/Jo, Kirsten Dunst/Amy e Susan Sarandon/mamma March. Nel corso del tempo, in qualsiasi forma appaiano le sorelle ...