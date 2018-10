7-8 ore di sonno a notte sono la quantità ottimale per la salute | ecco gli effetti sul

Muore nel sonno a 24 anni Trovata al mattino dai genitori : Una bella ragazza, sorridente, che praticava sport e non aveva mai avuto problemi di salute. I suoi genitori l'hanno salutata verso le 23,30, quando ha deciso di andare a riposare. «Era tranquilla, ...

Giada - ex pattinatrice azzurra - muore nel sonno a 28 anni dopo il pranzo : Da tempo collaborava con la 'Pietas Julia', la scuola di pattinaggio di Misano, la città in cui era cresciuta e dove aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo del pattinaggio. Ora è stata ...

Giada Dall'Acqua - pattinatrice morta nel sonno a 28 anni/ Scriveva su Fb - "una figlia cambia ritmo del cuore" : Giada Dall'Acqua, pattinatrice morta nel sonno a 28 anni: l'azzurra si è addormentata dopo pranzo e non si è più risvegliata. Ultime notizie: disposta autopsia, nuovo "caso Astori"?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Tragedia nel pattinaggio - ex atleta muore nel sonno : addio alla 29enne Giada dell’Acqua : Giada Dell’Acqua è morta mentre dormiva, l’ex pattinatrice della Nazionale italiana aveva solo 28 anni: l’addio della Federazione Sport Rotellistici Giada Dell’Acqua, ex pattinatrice professionista della Nazionale italiana di pattinaggio a rotelle, è morta nel sonno mentre schiacciava un sonnellino pomeridiano dopo il pranzo. La 28enne, che lavorava presso la palestra di Misano Adriatico, in cui insegnava ...

Pattinaggio a rotelle - Giada Dell’Acqua muore nel sonno : aveva 28 anni - lascia la piccola Gioia : Una tristissima notizia ha sconvolto il mondo del Pattinaggio a rotelle. Giada Dell’Acqua è purtroppo morta durante il sonno nella sua casa di Rimini. La 28enne, ex atleta di solo dance e coppia e attualmente allenatrice della Pieas Julia di Misano Adriatico, si era voluta concedere una piccolo riposo dopo pranzo ma purtroppo non si è più svegliata. La ragazza lascia il marito Thomas e la figlia Gioia di un anno e mezzo. A chiarire le ...

Tragedia nel mondo del pattinaggio : Giada Dell'Acqua muore nel sonno a 28 anni : A dare il triste e crudele annuncio è stata la Fisr , Federazione Italiana Sport Rotellistici, su Facebook: 'Ciao Giada lasci un grande vuoto nel pattinaggio artistico' Come detto Giada Dell'Acqua si ...

Mamma di 28 anni muore durante il sonno a Rimini : Rimini, 12 ottobre 2018 - È andata a riposarsi e non si è più svegliata . È morta così Giada Dall'Acqua , 28 anni, residente a San Giovanni in Marignano, Mamma di una bambina di un anno e mezzo e ...

Tragedia in carcere : detenuto muore nel sonno : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Giocatore di basket 24enne muore all'improvviso nel sonno : PARETE - Ha lasciato tutti sgomenti la morte improvvisa di Davide Luigi Griffo, il giovane studente universitario, ala della Polisportiva basket di Parete, deceduto nel sonno a soli 24 anni. Una morte ...

Narcolessia - scoperta causa degli attacchi di sonno incontrollabili : “I linfociti T danneggiano un neurotrasmettitore” : Gli attacchi di sonno incontrollabili sono dovuti alla cancellazione di un messaggero chimico nel cervello da parte delle cellule del sistema immunitario. La scoperta sulla causa alla radice della Narcolessia è merito di una ricerca condotta in Svizzera da ricercatori italiani e pubblicata sulla rivista Nature. Gli scienziati – che hanno lavorato in collaborazione con l’Istituto di ricerca in Biomedicina di Bellinzona (affiliato ...

La piccola Sophia va a dormire da un'amica e muore nel sonno a 9 anni : era diabetica : È morta a nove anni dopo essere andata a dormire da un'amica. La piccola Sophia Daugherty, di New Castle, Pennsylvania, non si è mai svegliata. Sophia, diabetica falla nascita, è caduta in coma ...

Paola Torrente : “Le curvy discriminate a Miss Italia. Alle altre ragazze - pasti e ore di sonno ridotti” : Paola Torrente, Miss curvy 2016, arrivata seconda a Miss Italia dello stesso anno, ha deciso di rilasciare un’intervista telefonica a L'articolo Paola Torrente: “Le curvy discriminate a Miss Italia. Alle altre ragazze, pasti e ore di sonno ridotti” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Jeff Bezos : «Le decisioni più difficili solo dopo 8 ore di sonno» : Come prende le decisioni più importanti l’uomo più ricco del mondo? Semplice: non prima di aver dormito almeno otto ore. Non una di meno. Così la pensa Jeff Bezos, fondatore e grande capo di Amazon che proprio lo scorso luglio ha superato Bill Gates di Microsoft nella classifica Bloomberg dei paperoni: il suo patrimonio ha superato la mostruosa soglia dei 150 miliardi di dollari. Eppure, parte del segreto sarebbe sempre cercare di non essere ...

Tragedia a Glasgow - 22enne muore nel sonno : aveva da poco saputo di essere incinta : Rosanna Sanderson, una ragazza di 22 anni scozzese, è morta nel sonno inspiegabilmente qualche settimana dopo aver scoperto di essere rimasta incinta e dunque di aspettare un bambino. La donna non sapeva ancora se fosse in attesa di un maschio o una femmina, ma la sua gioia in queste settimane era alle stelle per questo nuovo arrivo. La notizia della morte della povera Rosanna è stata riportata dal Daily Mail che, però, non ha spiegato le cause ...