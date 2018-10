6° edizione della Settimana del Pianeta Terra | grande interesse per gli eventi

Ostia : al via la 1° edizione della Sagra della Seppia : L'evento sarà caratterizzato da numerose iniziative di intrattenimento e spettacoli di contorno, quali attività sportive per bambini con la partecipazione di istruttori di Alitalia Calcio, Alfa Omega ...

Approda in Sardegna la terza edizione del Festival Internazionale della letteratura di viaggio : ... Antigone, San Francesco, Jurij Gagarin e Friedrich Nietzsche, e ogni personaggio, oscuro o eminente, ci chiede di partecipare al suo destino e ci trae con forza irresistibile dentro il suo mondo. ...

Scuola - al via la quinta edizione dei Campionati Italiani della Geografia : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a cura di SOS Geografia – A.I.I.G (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) per la quinta edizione dei Campionati Italiani di Geografia. Per il quinto anno consecutivo SOS Geografia e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G.) di Toscana e di Liguria, organizzano i Campionati Italiani e interregionali della Geografia, in collaborazione con I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara e ...

Festival della cooperazione internazionale - chiusa la seconda edizione : La seconda edizione del Festival nazionale della cooperazione internazionale ha fatto tappa a Ostuni, Taranto, Lecce, Brindisi, Latiano e Cisternino, grazie al patrocinio dei Comuni e della Regione ...

Castelbuono - ecco il programma completo della XII edizione di Funghi Fest : ... Show cooking, mostre, convegni, musica e spettacoli, percorsi didattici, visite guidate, tutto il meglio che può offrire l'autunno madonita per celebrare il più noto ed apprezzato dei suoi prodotti: ...

Trailers Film Fest 2018 - i premi finali della XVI edizione : Sono stati assegnati i premi del Trailers FilmFest, giunto alla sua sedicesima edizione, che si è tentuto – a ingresso gratuito – per il terzo anno consecutivo a Milano – presso il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, l’Università IULM Milano e la Naba Milano – Nuova Accademia delle Arti dall’11 al 13 ottobre 2018, diretto da Stefania Bianchi. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni ITALIA, EUROPA e WORLD e scelti dal ...

Protezione Civile - conclusa l’8ª edizione della campagna “Io non rischio” : Si è conclusa con successo l’ottava edizione della campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese promossa dal Dipartimento della Protezione Civile. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre, 3.500 volontari e volontarie di Protezione Civile hanno incontrato i cittadini nei punti informativi “Io non rischio” allestiti nelle principali piazze del territorio nazionale per comunicare e informare sul ...

Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Ottobre ad Arischia : Foto di Andrea Mandruzzato Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Arischia (L’Aquila), evento organizzato dall’Associazione Abruzzo Fiera che, riprendendo e rivitalizzando un antico mercato di bestiame locale, si è trasformato in un importante appuntamento nazionale per gli operatori del settore agricolo e dell’allevamento. Tutti gli anni la Fiera di Ottobre si svolge su un’area di circa 20.000 metri quadrati registrando numerose ...

Vela – Barcolana - Spirit of Portopiccolo vince con record : tutte le IMMAGINI della 50ª edizione [GALLERY] : tutte le IMMAGINI più belle della cinquantesima edizione della Barcolana, vinta da Spirit of Portopiccolo con Furio Benussi al timone Spirit of Portopiccolo con al timone Furio Benussi conquista l’edizione numero 50 della Barcolana. Per Furio e Gabriele Benussi, che hanno costruito strategicamente in maniera perfetta questo successo, insieme a un afterguard composto anche da campioni come Lorenzo Bressani, Alberto Bolzan e Stefano ...

Isola dei Famosi 2019 - primi nomi dei concorrenti della prossima edizione : L'Isola dei Famosi 2019 torna nel palinesto di Mediaset e anche se manca ancora qualche mese sembrano già esserci le prime anticipazioni su uno dei reality più seguiti della televisione. Pare che al ...

Il giorno della Barcolana 50 - edizione da record. E anche la difesa dei migranti veleggia a Trieste : Circa 2700 partecipanti per la regata più grande del mondo. Presente un messaggio politico: lo slogan disegnato da Marina Abramovic, presente la piattaforma Mediterranea

Attesa per la V edizione della Borsa del Turismo di Catanzaro : Il gruppo di buyer si sposterà poi domenica 14 ottobre nella Sila Piccola e a Taverna per le visite al Museo Mattia Preti, al Museo Civico e al Museo della Scienza. Ultimi impegni il 15 e il 16 ...