50 anni dopo Federico Buffa racconta il pugno chiuso di Smith e Carlos

Russia - mangiò il cuore della compagna dopo una lite : condannato a 12 anni : Alexey Yastrebov colpì la convivente con 129 coltellate, per poi bollire e mangiare gli organi. Dovrà sottoporsi anche a un trattamento psichiatrico

Muore dopo anni di dipendenza dagli oppioidi : lo struggente necrologio della famiglia : Madelyn Ellen Linsenmeir, mamma trentenne single, originaria del Vermont, è morta dopo anni di dipendenza dalle droghe, nello specifico oppioidi: la famiglia le ha dedicato uno struggente necrologio, il quale ripercorre anche la sua storia, con lo scopo di dar forza a quanti si trovano a lottare a fianco di parenti o amici nelle stesse condizioni."Sebbene la sua morte sia stata inaspettata, Madelyn era dipendente dalla droga e per anni ...

Un pensiero che trasforma - 40 anni dopo la Legge Basaglia : Seminario di studi: “Un pensiero che trasforma - 40 anni dopo la Legge Basaglia” ed inaugurazione galleria “fermata d’arte” a Modica

Padre abusa della figlia per 9 anni. La scoperta dopo la confessione della ragazza alla madre : Per nove anni ha abusato della figlia: la ragazzina, ora adolescente, nello scorso mese di settembre ha trovato il coraggio e si è confidata con la madre che ha poi presentato denuncia ai Carabinieri. Per questo un uomo di 45 anni è stato arrestato dai militari dell'Arma, in provincia di Potenza, che hanno condotto le indagini coordinate dalla Procura. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che è separato da ...

Il significato del pontificato di Papa Wojtyla - 40 anni dopo : Il 16 ottobre del 1978 l'avvento di Giovanni Paolo II. Giovane, innovativo negli atti e nel linguaggio. L'attentato nel 1981, Santo dal 2014

Mercati quieti dopo l'ok alla manovra. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, pur mantenendosi sopra la quota di 300 punti base, avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri. Scende anche il rendimento del btp decennale, dal 3,56% al 3,53 per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% a 19.315 punti.C'era attesa per la reazione dei Mercati all'approvazione del ...

Accadde oggi : nel 1978 Karol Wojtila diventa papa Giovanni Paolo II - è il primo non italiano dopo quattro secoli : “Se sbaglio mi corrigerete“. Così l’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtila, conquistò subito la simpatia degli italiani dopo essere stato eletto papa il 16 ottobre 1978. dopo due giorni di conclave, cinque scrutini e tre fumate nere, nel tardo pomeriggio di quarant’anni fa una fumata bianca annuncia al mondo che “Habemus papam”, dopo il pontificato-lampo di Albino Luciani, durato solo 33 giorni. Il suo ...

Fondo monetario riapre il suo ufficio in Argentina dopo sei anni : Il Fondo monetario Internazionale ha annunciato di aver deciso di riaprire il proprio ufficio in Argentina, sei anni dopo la sua chiusura. La decisione è arrivata pochi giorni dopo che Buenos Aires ha ...

Dopo 14 anni di musica - il lato pop di Andrea Bocelli : Il 26 ottobre esce "Sì", album prodotto da Bob Ezrin e arricchito da illustri collaborazioni e diversi duetti. Il cantante racconta il nuovo disco di inediti dalla sua casa in Versilia

LE DONATELLA - GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Mamma Monica : "Dopo Fabrizio Corona non la vedevo ridere da tre anni” : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:44:00 GMT)

Roma : fuori da carcere dopo 12 anni - arrestato di nuovo dopo stupro : Roma – Ancora una violenza sessuale a Roma. Questa volta il teatro dell’aggressione ai danni di una donna di 35 anni originaria dello Sri Lanka e’ stato un appartamento in zona La Storta. E’ qui che venerdi’ scorso un uomo, connazionale della vittima, 52 anni, scarcerato a settembre dopo aver scontato una pena a 12 anni per omicidio volontario, ha aggredito e violentato la donna. L’uomo, dopo aver lasciato il ...

Andrea Bocelli ha detto "Sì" a un nuovo album di inediti - dopo 14 anni " INTERVISTA : Lo fa già con la Fondazione Andrea Bocelli che in sette anni d'attività ha distribuito 20 milioni di euro in vari progetti in tutto il mondo. In Italia sta ricostruendo due scuole nell'area delle ...

Volley - l'addio di Francesca Piccinini dopo 25 anni sul parquet : "A fine stagione lascio" : Alla soglia dei quaranta la "divina" della pallavolo italiana, ora stella della Igor Novara, annuncia la prossima conclusione della sua lunga carriera