36 ore per decidere sul gasdotto Tap il governo prende tempo ma avverte troppo costoso

Il pescatore sopravvissuto : 'Io - 40 ore in mare da solo : ho resistito per mio figlio' : di Alessandra Di Filippo e Paolo Mastri Ce l'ha fatta, dicono i medici, perché è giovane e robusto. Ce l'ha fatta perché l'autunno è ancora mite e perché l'acqua dell'Adriatico misura qualche grado in ...

Promozione A - Sparta Novara fatale per Talarico : la Juve Domo cambia allenatore : Otto punti in sei partite ed una sconfitta interna rimediata contro lo Sparta Novara sono costati carissimi ad Antonio Talarico. Colui che era stato incaricato alla guida tecnica della Juve Domo ...

Salva - per ora - la Foresta di Hambach. Ma la battaglia contro il carbone non si ferma : Lo scorso 5 ottobre il Tribunale di Münster ha sospeso, fino al prossimo autunno, le attività di disboscamento nella Foresta di Hambach, nell'ovest della Germania, a circa cinquanta chilometri da ...

Giappone : governatore Boj Kuroda - aumento tassi Fed un bene per l'economia globale : Tokyo, 16 ott 05:43 - , Agenzia Nova, - Il governatore della Banca del Giappone , Boj, , Haruhiko Kuroda, ha dichiarato che i progressivi aumenti dei tassi di riferimento da parte... , Git,

Tap - 36 ore per decidere - Governo prende tempo per verifica. Maggiore : 'Se ripartono i lavori gli eletti M5s si dimettano' : Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per ...

In Olanda è stato applicato il protocollo di Groeningen su un NEONATO affetto da grave malattia neurologica. Ma la vita si può accogliere sempre, senza aver paura del dolore.

Tutto è pronto all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la Tredicesima Festa del Cinema. Scorsese e Michael Moore tra gli ospiti più attesi : Dal 18 al 28 Ottobre, precisamente all’Auditorium Parco della Musica, Roma ospiterà la Tredicesima Festa del Cinema di Roma, la quarta diretta da Antonio Monda. Confermata la fortunata formula degli scorsi anni: una quarantina di titoli facenti parte della Selezione Ufficiale, di cui fa parte la sottosezione Tutti ne parlano, dedicata a film caratterizzati da un percorso internazionale di successo, la categoria dedicata ai classici del cinema ...

Momenti di paura di casa di Fedez e Chiara Ferragni. Il piccolo Leone è stato Operato per un problema all'orecchio, ecco le commosse parole dei Ferragnez.

Copertura rete - chi è il miglior operatore? La classifica di Tim - Vodafone - Wind - 3 Italia e Iliad - Operatori telefonici : Copertura rete, chi è il miglior operatore? Foto SettimoCell Copertura rete, chi è il miglior operatore? La classifica di Tim, Vodafone, Wind, 3 Italia e Iliad - Operatori telefonici Si sfidano ogni ...

Karina Cascella - Salvatore nuovo vicino di casa : le parole su Nilufar - Giordano e perché è finita l’amicizia con Guendalina : Karina Cascella: il rapporto con Salvatore Angelucci, la stima per Giordano e Nilufar e perché è finita l’amicizia con Guendalina Canessa Karina e Salvatore amici più che mai. Uniti dalla figlia Ginevra, oggi i due ex volti di Uomini e Donne sono diventati anche vicini di casa. A rivelarlo l’opinionista di Barbara d’Urso su Instagram, […] L'articolo Karina Cascella, Salvatore nuovo vicino di casa: le parole su Nilufar, ...

Precipita nella scarpata per un malore : muore pensionato : La moglie sentiva il rumore della carriola a motore sul sentiero, ma non vedeva rientrare il marito e si è allarmata. Il presentimento che gli fosse successo qualcosa era giusto. Severino Pesenti, di ...

Migranti : Parigi - 'rammarico per errore' : ANSA, - Parigi, 15 OTT - "Rammarico" per un "errore" commesso da gendarmi "arrivati soltanto da pochi giorni" nella regione al confine con l'Italia, che "non conoscevano bene il posto": questa la ...

Mattarella : "Spero che il mio successore possa festeggiare il Mondiale" : L 'Italia di Roberto Mancini ha vinto con gran merito la terza sfida della Uefa Nations League in casa della Polonia, ha evitato la retrocessione nella Lega B e ora può guardare con serenità al futuro ...

