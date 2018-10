16 Ottobre | la Giornata Mondiale dell' alimentazione

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di lunedì 15 Ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (15 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Nona giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, lunedì 15 ottobre. in aggiornamento Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (lunedì 15 Ottobre) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi lunedì 15 ottobre. Il big match è Spagna Inghilterra(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:36:00 GMT)

Pronostico Uefa Nations League - 16 Ottobre 2018 : Consigli scommesse 4^giornata : Venerdi 12 ottobre 2018 c’è un’ampia programmazione delle gara di Uefa Nations League: sono infatti quattro le gare che andremo ad analizzare nella nostra rubrica dei Consigli per le scommesse, in particolare quelle che riguardano la Lega B e C.Pronostico Ucraina-Repubblica CecaGara che vale il primo posto del gruppo 1 della Lega B: Ucraina a punteggio pieno a 6 punti e Repubblica Ceca subito dietro a quota 3. Nella gara d’andata fu ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di domenica 14 Ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (14 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, sabato 13 ottobre. Vela, kiteboard femminile 1. Sara Tomasoni (ITA) 2. Nina Font (SPA) 2. Poema Newland (FRA) Vela, Kiteboarding maschile 1. Deury Corniel (DOM) 2. ...

Calendario Serie A - partite nona giornata 20-21 Ottobre : orari e programmazione Sky e Dazn : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata al Calendario del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Oggi passeremo in rassegna le partite che si giocheranno nel prossimo turno, in programma tra il 20 e il 21 ottobre. Come ben sapete, infatti, questo fine settimana non si sono disputati match di campionato per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. La prossima settimana, però, la Serie A tornera' a far compagnia a milioni di ...

Calendario Serie A - partite nona giornata 20-21 Ottobre : orari e programmazione Sky e Dazn : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata al Calendario del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Oggi passeremo in rassegna le partite che si giocheranno nel prossimo turno, in programma tra il 20 e il 21 ottobre. Come ben sapete, infatti, questo fine settimana non si sono disputati match di campionato per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. La prossima settimana, però, la Serie A tornerà a far compagnia a milioni di ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di domenica 14 Ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (14 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, sabato 13 ottobre. Vela, kiteboard femminile 1. Sara Tomasoni (ITA) 2. Nina Font (SPA) 2. Poema Newland (FRA) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Pronostici Nations league/ Quote e scommesse delle partite (4^ giornata - 14 Ottobre) : Pronostici Nations league: Quote e scommesse per le partite, in programma oggi domenica 14 ottobre 2018 per il torneo Uefa. In campo anche l'Italia di Mancini. (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:54:00 GMT)

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (domenica 14 Ottobre) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi domenica 14 ottobre. Il big match è Polonia Italia(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 04:50:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite. Gironi A - B (oggi 14 Ottobre) : Risultati Serie C: la Classifica aggiornata dei Gironi A e B e la diretta gol live score delle partite, attese oggi 14 ottobre 2018 per la sesta giornata del campionato. (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 04:00:00 GMT)

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di sabato 13 Ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (13 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Settima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, sabato 13 ottobre. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

13 Ottobre - seconda giornata Lecce Festival Letteratura - Lecce : L'autrice ripercorre la storia di una sostanza stupefacente raccontando aneddoti di cronaca nera e di cronaca rosa insieme a dati scientifici, circostanze storiche e movimenti di opinione sfavorevoli ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score dei gironi B - C (6^ giornata - 13 Ottobre) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 13 ottobre e sono valide per la sesta giornata dei gironi B e C del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 04:54:00 GMT)

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di venerdì 12 Ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (12 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, venerdì 12 ottobre. Tiro a segno, prova a squadre miste internazionali di pistola 10 metri: 1 Mista (Vanessa Seeger dalla Germania e Kiril Kirov dalla Bulgaria) 2 Mista ...