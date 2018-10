10 animali a rischio di estinzione

ideegreen

(Di martedì 16 ottobre 2018) E’ difficile come classifica quella dei 10di, innanzitutto perché si tratta di una classifica triste, ma anche molto “fluida”. Ci sono testa a testa e new entries da gestire e purtroppo anche qualche fuori uscita causaperché in molti casi la situazione non migliora e l’animale adiventa un animale che non è più rintracciabile sulla faccia della Terra. Alcuni dei 10disono molto noti, altri meno, altri ancora sono del tutto sconosciuti perché magari vivono in una nicchia di mondo dalla parte opposta del nostro Paese di residenza. (altro…) 10diIdee Green.