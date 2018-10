romadailynews

: Zannola: ennesima vergogna Giunta Raggi, non si costituisce parte civile: Roma – “La Giunta… - romadailynews : Zannola: ennesima vergogna Giunta Raggi, non si costituisce parte civile: Roma – “La Giunta… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Roma – “Lasi riempie la bocca di legalita’ e non riesce neanche a presentare in tempi utili la costituzione dial processo sul raid al Roxy Bar. Un’amministrazione sciatta e inconcludente, che fa acqua da tutte le parti e che alimenta solo propaganda senza mettere in campo alcun provvedimento. L’per la”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino del Pd Giovanni. L'articolo, non siproviene da RomaDailyNews.