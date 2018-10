YOG | prima medaglia dall' atletica Musci di bronzo nel peso

Il CIO scrive la storia : YOG 2022 al Senegal - Giochi per la prima volta in Africa. Domani Malagò al voto : L'Africa è la culla dell'umanità grazie alla sua storia e il continente più giovane in virtù dei suoi dati demografici, pronta ad accogliere i giovani atleti del mondo nel 2022. Siamo felici che ...

“YOGa della Risata” - in India entro il 2020 nascerà la prima “citta’ della risata” : Arriva dall’Italia l’annuncio che tra tre mesi prenderà il via la costruzione della prima “Città della Risata” a Bangalore, in India. Dovrebbe essere completata entro il 2020 e sarà un modello per tutto il mondo, da cui sono già arrivate richieste per altre 20 Città. A dichiararlo lo stesso Madan Kataria, il fondatore dello Yoga della Risata, accompagnato dalla moglie Madhuri, nel corso del keynote speech con cui questo ...

Salute - ninna nanna zen : la musica YOGa prima di dormire fa bene al cuore : ninna nanna zen. E’ orientale il sottofondo migliore per addormentarsi in relax con benefici per la Salute del cuore. A consigliare l’ascolto di musica yoga prima del sonno è una ricerca indiana presentata in Germania, a Monaco di Baviera, durante il congresso dell’Esc, la Società europea di cardiologia. “Nel nostro ospedale utilizziamo la musicoterapia”, spiega Naresh Sen dell’Hg Sms Hospital di Jaipur, ...

