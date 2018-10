Womanity di Barbara Cupisti alla Festa del Cinema di Roma

romadailynews

(Di lunedì 15 ottobre 2018)è un film che racconta trentasei ore di vita di quattro donne che vivono in India, Egitto e USA. Nelle stesse ore, le donne di Washington manino per mandare un messaggio al Presidente degli USA e a tutto il mondo: i diritti delle donne sono diritti umani e devono essere rispettati. Le trentasei ore raccontano le storie di resilienza delle protagoniste e ci conducono nella “forza positiva” che le donne esercitano nella società, nella sfera domestica, nei luoghi di lavoro. LE PROTAGONISTE Sisa: lustrascarpe 64enne, egiziana. Divenuta vedova molto giovane, durante il sesto mese di gravidanza, rimase in condizioni economiche molto precarie e senza supporto della famiglia. Come donna analfabeta le prospettive non erano molte. Poteva diventare una mendicante oppure sposarsi per interesse con il cognato che la pretendeva. Fu così che ebbe l’idea di travestirsi da uomo per poter ...