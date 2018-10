Windows 10 | Microsoft rilascia una patch per i driver audio di Intel

Windows 10 Mobile : Microsoft estende il supporto di Anniversary Update : La versione 1607 di Windows 10 Mobile conosciuta con il nome di Anniversary Update e rilasciata durante il mese di agosto del 2016 era inizialmente destinata ad essere dismessa alcuni giorni fa. Ciò di fatto non è avvenuto per il semplice motivo che Microsoft ha deciso inaspettatamente di estendere per la seconda volta di seguito il supporto per tale versione fino ad addirittura il 9 ottobre del 2019. Gli utenti che quindi hanno installato sul ...

Microsoft Edge : elenco delle principali novità in Windows 10 October 2018 Update : Con Windows 10 October 2018 Update, Microsoft Edge, il browser del colosso di Redmond, è stato ulteriormente migliorato con l’introduzione di diverse novità. Rinnovata l’interfaccia del menu e delle impostazioni Accanto ad ogni voce del menu sono state aggiunte le icone e le scorciatoie da tastiera per rendere più veloce la navigazione. Introdotta la possibilità di rimuovere e aggiungere le icone nella barra degli strumenti. Il design delle ...

Windows 10 1809 : Microsoft rilascia il fix ufficiale : In occasione del suo evento, tenutosi a New York il 2 ottobre, Microsoft ha rilasciato il nuovissimo aggiornamento per Windows 10: il Windows 10 1809, anche detto October Update. Purtroppo, per molti utenti l’installazione dell’ultima leggi di più...

Windows 10 cancella i file? Dopo la paura - Microsoft tira fuori la soluzione : Non tutte le ciambelle escono con il buco e anche i grandi colossi dell’informatica incappano in clamorosi scivoloni. Questa volta è toccato a Microsoft, che ha dovuto bloccare la distribuzione di un importante aggiornamento di Windows 10 (October 2018 Update) perché cancellava i file personali dalla cartella “Documenti” sui computer di alcuni utenti. Mesi di test grazie all’apporto della comunità dei Windows Insiders non ...

Microsoft sospende l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' : Microsoft ha sospeso [VIDEO] l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' perché sembra che cancelli dei documenti dai dispositivi degli utenti. Il sistema operativo dunque potrebbe avere un bug nascosto che elimina dalle cartelle Documenti e Immagini file importanti e personali. L'azienda sconsiglia inoltre di prore l'installazione del tool fino a nuovo avviso: potrebbero insorgere altri difetti che potrebbero compromettere la memoria dei ...

Microsoft blocca la distribuzione dell’aggiornamento d'autunno per Windows : Un misterioso bug sembrerebbe “mangiare” file e documenti dopo l’installazione dell’October 2018 Update. Forse slitta la data di rilascio ufficiale, prevista per il 9 ottobre

Microsoft promette di recuperare i file cancellati dal Windows 10 October Update : Dopo l’evento Microsoft che ha visto protagonisti i nuovi Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2, l’azienda ha rilasciato al pubblico il tanto atteso Windows 10 October Update. Purtroppo per Microsoft, le leggi di più...

Problemi per Microsoft : sospeso un aggiornamento Windows perché elimina file dal pc : Microsoft, abbiamo un problema. "Abbiamo sospeso l"implementazione Windows 10 October 2018 Update (versione 1809) per tutti gli utenti mentre analizziamo i rapporti isolati di utenti che hanno sottolineato la scomparsa di file e cartelle dopo l"installazione dell"aggiornamento". Microsoft comunica così, su una propria pagina di supporto, di aver congelato il maxi aggiornamento.Si tratta di un"attesa novità per il sistema operativo, al quale ...

Microsoft ha sospeso un grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC : Microsoft ha sospeso la diffusione della Windows 10 October 2018 Update, l’atteso aggiornamento del suo sistema operativo cui aveva lavorato negli ultimi mesi. La sospensione è stata decisa in seguito alle numerose segnalazioni di utenti che hanno perso alcuni dati, The post Microsoft ha sospeso un grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC appeared first on Il Post.

Windows 10 October Update : Microsoft interrompe la distribuzione : In seguito alle recenti problematiche emerse dall’installazione dell‘ultimo aggiornamento di Microsoft, Windows 10 October Update, l’azienda ha deciso di interrompere la diffusione della release. Windows 10 October Update non era ancora pronto al lancio Molti leggi di più...

Microsoft apre alle app di Android - le avremo su Windows 10 : Nuovo punto di contatto con il sistema operativo di Google per mobile si chiama "Your Phone". Arriva assieme all'aggiornamento dell’apprezzato Launcher di Redmond per l’os di Big G

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile [Insider] : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un aggiornamento Insider su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la UWP di Microsoft To-Do che arriva così alla versione 1.41.1810.1001. Novità Introdotta la sezione “Pianificato” che raggruppa tutte le attività con promemoria o scadenza pianificata. Nuova icona per le impostazioni. Aggiunto un nuovo collegamento alle opzioni dedicate alla penna. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Arriva Microsoft Launcher 5.0 con il supporto alla timeline di Windows 10 : In occasione della conferenza di ieri, Microsoft ha rilasciato sotto forma di beta pubblica la versione 5.0 di Microsoft Launcher per tutti gli smartphone Android introducendo novità attese da mesi. Changelog Aggiunto il supporto a Windows timeline con la sincronizzazione fra più dispositivi uniti da uno stesso account. Si possono vedere le ultime attività fino ad un massimo di 7 giorni. Rivista l’interfaccia del Feed che adesso risulta divisa ...

Microsoft Your Phone è il mirroring delle applicazioni Android sui PC Windows : L’evento organizzato da Microsoft si è appena concluso: Surface Pro 6, l’innovativo tablet su cui gira il sistema operativo Windows, è stato il […] L'articolo Microsoft Your Phone è il mirroring delle applicazioni Android sui PC Windows proviene da TuttoAndroid.