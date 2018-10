quattroruote

Waymo - Raggiunti i 10 milioni di miglia a guida autonoma

(Di lunedì 15 ottobre 2018) I prototipi adihanno percorso oltre 10di(16,1di km) senza interventi umani. I collaudi dei sistemi driverless della Alphabet, la costola di Google attiva nello sviluppo delle auto senza conducente, hanno portato la flotta di Jaguar I-Pace e Chrysler Pacifica in 25 città degli Stati Uniti dove le tecnologie hanno affrontato le più disparate condizioni meterologiche, dal sole della California alla neve del Michigan, passando per gli ingorghi di metropoli come San Francisco e le strade desertiche dell'Arizona. Oltre ai collaudi stradali, le tecnologie dell'azienda di Big G sono state testate anche con simulazioni computerizzate che entro la fine di ottobre raggiungeranno i 7 miliardi di(11,3 miliardi di km) percorse virtualmente.Più sicure ma non eccessivamente prudenti. Dopo aver constatato l'effettiva sicurezza delle attuali ...