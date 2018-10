Voto Baviera | la Csu scende al 37% e perdela maggioranza assoluta | boom dei Verdi

Elezioni Baviera - da Monaco a Berlino : il Voto è una bocciatura per tutta la Grosse Koalition. E ora Seehofer è in bilico : È una mattina amara, non solo per la Csu, ma per l’intera Grosse Koalition. I risultati delle Elezioni bavaresi sanciscono la fine della maggioranza assoluta dei cristianosociali nel loro Land: il 37,2% significa meno dieci punti rispetto a cinque anni fa. Una valanga di elettori persi che potrebbe trascinare con sé il leader del partito e ministro dell’Interno, Horst Seehofer. Ma in Baviera hanno perso brutalmente due dei tre ...

Voto Baviera - Salvini : perde sistema Ue : 00.16 "In Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles". Così in una nota il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini "Sconfitta storica per democristiani e socialisti, mentre entrano in tanti, e per la prima volta nel Parlamento regionale, gli amici di Afd. Arrivederci Merkel, Schultz e Juncker", aggiunge.

Voto Baviera - la Csu crolla al 35 - 5% e perdela maggioranza assoluta - boom dei Verdi : Alle elezioni bavaresi, la Csu è prima ma crolla al 35,5% Trionfano i Verdi con il 18,5%. Alternative fuer Deutschland conquista l'11%. A votare sono andati il 72% dei 9,5 milioni degli elettori contro il 63,6% della precedente tornata

Germania - Voto in Baviera : crollo di Csu e Spd. Verdi secondo partito : Nove milioni e mezzo di bavaresi sono stati chiamati alle urne in questa domenica 14 ottobre 2018, che segna con tutta probabilità una data chiave nella storia del Landtag più ricco di tutta la Germania. I dati sull’affluenza registrano una partecipazione del 72,4 %, quasi dieci punti in più delle elezioni precedenti. Stando alle prime proiezioni l...

Voto in Baviera : crollo di Csu ed Spd - Verdi secondo partito : Torino - Nove milioni e mezzo di bavaresi sono stati chiamati alle urne in questa domenica 14 ottobre 2018, che segna con tutta probabilità una data chiave nella storia del Landtag più ricco di tutta ...

