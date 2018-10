Volley – Un altro test match per Banca Valsabbina | al PalaGeroge arriva Bergamo

sportfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Mercoledìal PalaGeorge per un. Alle 16.30 inizio riscaldamento per– Zanetti Penultima settimana di preparazione precampionato per laBrescia. Le Leonesse di coach Enrico Mazzola, in vista del debutto stagionale al Pala Igor di Novara (domenica 28 ottobre) effettueranno un nuovo allenamento congiunto. Mercoledì 17 ottobre al PalaGeorge di Montichiari, (inizio riscaldamento ore 16.30 ed ingresso libero) le Leonesse sfideranno la Zanetti. Tra bresciane ed orobiche è il terzodel precampionato, dopo la ‘sfida’ d’andata giocata al PalaNorda lo scorso 21 settembre e vinta dalla squadra di coach Bertini per 4-0 e la semifinale del memorial ‘Brambilla-Verga’, giocata lo scorso 6 ottobre. Il risultato 0-3 sempre in favore della Zanetti. Rispetto alle uscite precedenti ...