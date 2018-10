Volley | Mondiale | l' Italia con il Giappone | alle 12 10 per la semifinale

Volley Mondiale Femminile Final Six : Italia - Giappone e Serbia (diretta Rai 2) : Dopo tre giorni di attesa la nazionale Italia na Femminile esordirà nella terza fase del Campionato Mondiale 2018, affrontando le padrone di casa del Giappone : ore 12.20 in diretta tv su RaiDue. Le ragazze di Davide Mazzanti, reduci da nove vittorie consecutive, lunedì e martedì (contro la Serbia ) si giocheranno l’accesso alle semi Final i iridate che si svolgeranno a Yokohama (18-19 ottobre). Il primo ostacolo ...

Volley - mondiale donne : Italia-Usa LIVE : Le statunitensi sono campionesse del mondo in carica: le azzurre giocano per il primo posto nel girone devono fare almeno due set. Segui qui la sfida Valeria Benedetti

Volley - le schiacciate di Paola : l'arma letale dell'Italia che sogna il Mondiale : ROMA - Centoquarantanove volte un pallone scagliato, murato o battuto da Paola Egonu è finito per terra, dall'altra parte della rete. Non è ancora la migliore attaccante del Mondiale , è terza nella ...

Volley - Mondiale - Italia-Russia 3-1 - azzurre alle Final Six : Italia-Russia 3-1, 22-25, 25-20, 25-18, 25-22, L'Italia si qualifica per la Top Six con una altra prova maiuscola: 8 gare e 8 vittorie. Questa forse la più bella di tutte perché arrivata in rimonta e ...