Volley | l’Italia batte il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di

Mondiali Volley femminile - l’Italia batte il Giappone 3-2 e vola in semifinale : Le azzurre vincono ancora. Le italiane della pallavolo battono anche il Giappone nella prima partita delle Final Six per 3 a 2 e volano in semifinale. L'articolo Mondiali volley femminile, l’Italia batte il Giappone 3-2 e vola in semifinale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mondiali Volley 2018 – Le ragazze terribili in semifinale : l’Italia batte il Giappone al tie-break nel giorno del compleanno di coach Mazzanti : Azzurre in lacrime: l’Italia batte il Giappone al tie-break e vola in semifinale ai Mondiali di Volley 2018 Inizia con un la Final Six dei Mondiali di Volley 2018 per le azzurre della pallavolo. Egonu e compagne hanno affrontato oggi, a Nagoya, le padrode di casa Giapponesi per un posto in semifinale. Una sfida appassionante, iniziata con un primo set super le azzurre di Mazzanti. Dopo un inizio piuttosto facile, le italiane hanno ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia asfalta il Giappone 3-0 - l’Italia ha il match-point per la semifinale! : La Serbia ha letteralmente demolito il Giappone con un roboante 3-0 (25-19; 25-18; 25-23) e ha sostanzialmente ipotecato la semifinale ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno surclassato le padrone di casa a cui non è bastato il sostegno della folla di Nagoya per tenere testa alle fortissime avversarie che avevano sì battuto qualche giorno fa nella seconda fase ma con le riserve in campo. Oggi le ragazze di ...

LIVE Serbia-Giappone Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : partita chiave per l’Italia - le azzurre osservano le avversarie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche. Le Campionesse ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile a Nagoya per la Final Six : le parole di Cristina Chirichella : Le azzurre del Volley sono arrivate a Nagoya: le sensazioni di Cristina Chirichella alla vigilia della Final Six dei Mondiali di pallavolo 2018 Tutto è pronto in Giappone per la terza fase del Campionato Mondiale femminile 2018, che prenderà il via domani. Dopo due settimane intense di emozioni e spettacolo le sfide tra Cina -Stati Uniti (ore 9.10) e Giappone-Serbia (ore 12.20, differita ore 14 su Raisport + HD) apriranno la “Top Six”, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia arriva a Nagoya - Shinkansen super rapido e ora sotto con la Final Six : L’Italia è arrivata a Nagoya dove da domenica 14 a martedì 16 ottobre si disputerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale, dopo aver vinto le prime nove partite giocate in questa rassegna iridata, è salita sul velocissimo Shinkansen, il treno express nipponico che ci ha portato da Osaka a Nagoya in appena un’ora di tempo. Viaggio tranquillo e agevole per le azzurre che tra oggi e domani si ...

Volley femminile - chi vince i Mondiali 2018? Le favorite della Final Six : Serbia e Cina in pole - l’Italia demolisce tutte e si candida : Le migliori sei Nazionali del Pianeta sono rimaste in corsa ai Mondiali 2018 di Volley femminile e sono pronte a sfidarsi per la conquista del titolo iridato, non sono mancate delle sorprese di lusso come l’eliminazione del Brasile e della Russia a vantaggio del Giappone dell’Italia. Sì, la nostra Nazionale non era tra le favorite della vigilia, soprattutto per gli esperti internazionali: chi aveva seguito attentamente il cammino di ...