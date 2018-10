Volley | le azzurre delle meraviglie non si fermano più

VIDEO Highlights Italia-Giappone - Mondiali Volley femminile : le azzurre volano in semifinale - che show di Paola Egonu : L’Italia ha sconfitto il Giappone in una battaglia epica a Nagoya e ha così conquistato la qualificazione alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale ha avuto la meglio sulle Samurai al tie-break al termine di un incontro tiratissimo e sudato minuto dopo minuto, lottato punto dopo punto e risolto grazie allo show di un’inverosimile Paola Egonu. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Italia-Giappone ...

LIVE Italia-Giappone Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-2 - azzurre eroiche! E’ semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya la nostra Nazionale si gioca la qualificazione DIRETTA alle semifinale: una vittoria contro le padrone di casa ci permetterebbe di staccare il biglietto per la fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di domani contro la Serbia. Le azzurre hanno tra le mani una ghiotta ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - testa e coraggio! Le azzurre sfidano il Giappone - battaglia decisiva : Tutte in campo per volare in semifinale, per continuare a sognare in grande a suon di vittorie, per planare tra le quattro grandi del Pianeta e puntare sempre più in alto. L’Italia ha una ghiottissima occasione e non vuole fallire, alle ore 12.20 affronterà il Giappone in un incontro cruciale ai Mondiali 2018 di Volley: una vittoria ci permetterebbe di staccare il pass per la semifinale, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - azzurre a caccia della semifinale! Sfida alle padrone di casa : L’Italia è a un passo dalle semifinali ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Ci basta solo una vittoria per volare tra le quattro grandi del Pianeta, domani (lunedì 15 ottobre, ore 12.20) affronteremo il Giappone a Nagoya: di fronte alla bolgia pronta a sostenere le padrone di casa, sconfitte dalla Serbia nel match d’apertura della Final Six, le azzurre andranno a caccia di un successo che ci permetterebbe di passare il turno già ...

LIVE Serbia-Giappone Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre osservano le prossime avversarie. Boskovic trascina le serbe : 2-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche. Le Campionesse ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia? Il calendario e gli orari delle partite delle azzurre. Come vederle in tv : Oggi ha preso il via la terza fase dei Mondiali di Volley femminile 2018 in Giappone. La Final Six comprende due gironi da tre squadre: le prime due accederanno alle semifinali. Nella Pool G sono presenti Italia, Serbia e Giappone, nella Pool H Cina, Olanda e Stati Uniti. Le azzurre non giocheranno nella giornata di domenica 14 ottobre, osservando con molto interesse la sfida tra le padrone di casa giapponesi e le campionesse d’Europa ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Rai stravolge i palinsesti per Italia-Giappone - spostato il TG2! Azzurre su Rai Due a pranzo : L’Italia sta facendo letteralmente emozionare tutto il Paese, la nostra Nazionale sta volando ai Mondiali 2018 di Volley femminile, ha conquistato l’accesso alla Final Six vincendo le prime nove partite e ora vuole continuare a volare nella rassegna iridata che si sta disputando in Giappone. Le Azzurre inseguono la qualificazione alle semifinali, hanno tutte le carte in regola per sognare in grande e ora non vogliono più fermarsi e ...