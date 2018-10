Volley femminile | Mondiali 2018 | quando gioca la semifinale l’Italia? Calendario | data

LIVE Italia-Giappone Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-2 - azzurre eroiche! E’ semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya la nostra Nazionale si gioca la qualificazione DIRETTA alle semifinale: una vittoria contro le padrone di casa ci permetterebbe di staccare il biglietto per la fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di domani contro la Serbia. Le azzurre hanno tra le mani una ghiotta ...

Diretta / Italia Giappone (risultato live 0-0) streaming video Rai : 1^ set - via! (Mondiali Volley femminile) : Diretta Italia Giappone: info streaming video e tv Rai della prima partita delle azzurre di Mazzanti nella Final six dei Mondiali di volley femminile 2018, in terra nipponica.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : rimonta clamorosa dell’Olanda - USA sconfitti 3-2! Orange in semifinale - Campionesse del Mondo eliminate : Arriva il ribaltone che in pochi si aspettavano ai Mondiali 2018 di Volley femminile: l’Olanda batte gli USA per 3-2 (30-32; 15-25; 25-22; 25-15; 15-9) dopo 128 minuti di autentica battaglia a Nagoya (Giappone) e si qualifica alle semifinali della rassegna iridata mentre le Campionesse del Mondo vengono clamorosamente eliminate dopo essere incappate nella seconda sconfitta consecutiva al tie-break (ieri si erano dovute arrendere contro la ...

LIVE Olanda-USA Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-2 - le orange riaprono la partita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca la seconda parte della Pool H della Final Six, le americane tornano in campo dopo aver perso contro la Cina e si giocano tutto in questa partita: devono assolutamente vincere se vogliono sperare di volare in semifinale (sarebbe matematica in caso di successo per 3-0 o 3-1), altrimenti dovrebbero salutare la ...

LIVE Olanda-USA Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-2 - dominio delle Campionesse del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca la seconda parte della Pool H della Final Six, le americane tornano in campo dopo aver perso contro la Cina e si giocano tutto in questa partita: devono assolutamente vincere se vogliono sperare di volare in semifinale (sarebbe matematica in caso di successo per 3-0 o 3-1), altrimenti dovrebbero salutare la ...

LIVE Olanda-USA Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : Campionesse del Mondo spalle al muro - le orange per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca la seconda parte della Pool H della Final Six, le americane tornano in campo dopo aver perso contro la Cina e si giocano tutto in questa partita: devono assolutamente vincere se vogliono sperare di volare in semifinale (sarebbe matematica in caso di successo per 3-0 o 3-1), altrimenti dovrebbero salutare la ...

Italia-Giappone Volley femminile in tv su Rai2. L’orario rivoluziona il palinsesto e fa spostare il TG2! : Italia-Giappone sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due a partire dalle ore 12.20 di lunedì 15 ottobre: il match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile potrebbe valere un posto in semifinale per la nostra Nazionale (bisogna vincere per entrare tra le prime quattro del Pianeta) e ha così convinto i piani alti del network televisivo a stravolgere i palinsesti rispetto alle consuetudini per mandare in onda l’incontro su una rete ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - testa e coraggio! Le azzurre sfidano il Giappone - battaglia decisiva : Tutte in campo per volare in semifinale, per continuare a sognare in grande a suon di vittorie, per planare tra le quattro grandi del Pianeta e puntare sempre più in alto. L’Italia ha una ghiottissima occasione e non vuole fallire, alle ore 12.20 affronterà il Giappone in un incontro cruciale ai Mondiali 2018 di Volley: una vittoria ci permetterebbe di staccare il pass per la semifinale, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di ...