Volley femminile | Mondiali 2018 | Italia | testa e coraggio! Le azzurre sfidano il

Italia-Giappone - Mondiali Volley femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi lunedì 15 ottobre si gioca Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya le azzurre affronteranno le padrone di casa in un incontro decisivo per la rassegna iridate: la nostra Nazionale va a caccia della vittoria che varrebbe la qualificazione alle semifinali, le nipponiche sono invece già con le spalle al muro dopo la netta sconfitta subita all’esordio contro la Serbia e sono obbligate a trionfare ...

Volley Mondiale Femminile Final Six : Italia - Giappone e Serbia (diretta Rai 2) : Dopo tre giorni di attesa la nazionale Italiana Femminile esordirà nella terza fase del Campionato Mondiale 2018, affrontando le padrone di casa del Giappone: ore 12.20 in diretta tv su RaiDue. Le ragazze di Davide Mazzanti, reduci da nove vittorie consecutive, lunedì e martedì (contro la Serbia) si giocheranno l’accesso alle semiFinali iridate che si svolgeranno a Yokohama (18-19 ottobre). Il primo ostacolo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - azzurre a caccia della semifinale! Sfida alle padrone di casa : L’Italia è a un passo dalle semifinali ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Ci basta solo una vittoria per volare tra le quattro grandi del Pianeta, domani (lunedì 15 ottobre, ore 12.20) affronteremo il Giappone a Nagoya: di fronte alla bolgia pronta a sostenere le padrone di casa, sconfitte dalla Serbia nel match d’apertura della Final Six, le azzurre andranno a caccia di un successo che ci permetterebbe di passare il turno già ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Sfida decisiva col Giappone! Tutte le combinazioni : L’Italia ha una ghiotta occasione per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha osservato con attenzione la Sfida tra Serbia e Giappone, vinta agevolmente dalle Campionesse d’Europa con un roboante 3-0. Le azzurre oggi riposano a Nagoya e torneranno in campo domani (lunedì 15 ottobre, ore 12.20) per affrontare le nipponiche in un incontro che potrebbe spedirci immediatamente tra le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia asfalta il Giappone 3-0 - l’Italia ha il match-point per la semifinale! : La Serbia ha letteralmente demolito il Giappone con un roboante 3-0 (25-19; 25-18; 25-23) e ha sostanzialmente ipotecato la semifinale ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno surclassato le padrone di casa a cui non è bastato il sostegno della folla di Nagoya per tenere testa alle fortissime avversarie che avevano sì battuto qualche giorno fa nella seconda fase ma con le riserve in campo. Oggi le ragazze di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Cina-USA 3-2 - le Campionesse Olimpiche vincono in rimonta e avvicinano la semifinale : La Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile è iniziata con il botto, la Cina ha sconfitto gl USA per 3-2 (25-22; 19-25; 20-25; 25-23; 15-9) al termine di una partita pirotecnica e ricca di grandissime emozioni, condita da molteplici ribaltoni e da grandi giocate tecniche. Le Campionesse Olimpiche hanno rimontato da 1-2 e sono così riuscite a sconfiggere le Campionesse del Mondo: le asiatiche hanno già fatto un piccolo passo verso le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - le Samurai ai raggi X. Tra grandi difese e il tifo di casa : L’Italia affronterà il Giappone nella prima partita della Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo lunedì 15 ottobre a Nagoya in un incontro già fondamentale in ottica semifinale mentre le nostre avversarie avranno già debuttato contro la Serbia. Conosciamo meglio le Samurai ai raggi X. Le padrone di casa sono riuscite a raggiungere l’obiettivo della Final Six battendo la Serbia scesa in campo ...