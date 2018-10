Voci di crisi per i Ferragnez | Chiara Ferragni replica su Instagram

dilei

: Ripropongo questo post diGiuseppe Masala perché, dopo 3 giorni, non sono più 'voci' ma dichiarazioni ' Davvero in… - RuggiSissi : Ripropongo questo post diGiuseppe Masala perché, dopo 3 giorni, non sono più 'voci' ma dichiarazioni ' Davvero in… - piovaschi : L'editoriale di Marco Damilano su @espressonline è un faro che ci indica la strada. Il valore dell'autonomia della… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Fedez esono in? Da giorni ormai si rincorronoriguardo i problemi della coppia a poco più di un mese dalle nozze. Lo scorso 1 settembre, il rapper e la fashion blogger si sono giurati amore eterno nella romantica cornice di Noto, in Sicilia. Il matrimonio deiè stato il più social di sempre, segnato da polemiche, centinaia di selfie postati su, ma anche dalla commozione degli sposi. Fedez esi sono scambiati promesse solenni, secondo molti però l’idillio sarebbe già finito e i due sarebbero in. A scatenare i gossip è stata una frase di Fedez. Il rapper ha pubblicato sul suo profilo una foto in cui è da solo in una strada di Los Angeles con un’espressione piuttosto triste. “Il sole tramonta comunque. Sia sul giorno migliore, sia sul giorno peggiore” ha scritto il cantante e immediatamente i fan hanno ...