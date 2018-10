VIDEO Polonia-Italia 0-1 | highlights e gol La gioia di Biraghi e la dedica per

VIDEO/ Polonia-Italia (0-1) : highlights e gol della partita (Uefa Nations League - Lega A) : Video Polonia Italia (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita di Nations League. Dopo oltre un anno gli azzurri tornano a vincere in una gara ufficiale grazie a Biraghi.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Polonia-Italia - la festa al fischio finale [VIDEO] : Si è conclusa una gara importante valida per la Nations League, si sono affrontate Polonia e Italia, successo nel finale per la squadra di Mancini grazie alla rete di Biraghi nel finale. Quando tutto sembra portare verso lo 0-0, l’Italia trova l’insperato vantaggio allo scadere: sul calcio d’angolo battuto da Insigne, Lasagna – subentrato – spizza sul secondo palo, dove trova il tap-in di Biraghi. L’Italia condanna alla retrocessione la ...

Highlights Nazionale : Polonia-Italia 0-1 VIDEO Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Polonia Italia di Domenica 14 ottobre alle ore 20:30, partita di Nations League tra la Nazionale azzurra e quella polacca Polonia-Italia – Nel primo tempo Nazionale italiana sfortunata. Gli azzurri infatti avrebbero meritato ampiamente la rete del vantaggio. Gli uomini del commissario tecnico Roberto Mancini hanno […] L'articolo Highlights Nazionale: Polonia-Italia 0-1 Video Gol, Pagelle e ...

VIDEO/ Polonia Portogallo (2-3) : highlights e gol della partita (Nations League) : Video Polonia Portogallo (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella terza giornata della Lega A della Uefa Nations league 2018.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:28:00 GMT)

