Vicki | la doula per le donne che abortiscono

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Quando si pensa allas'immagina una donna pronta ad assistere la futura madre per tutto il periodo della gravidanza e anche dopo. È così, ma non solo.Bloom, dal 2010, grazie all'associazione no profitProject, a New York, si occupa di assistere leche hanno scelto di abortire. Le segue durante tutto il percorso che porterà all'interruzione di gravidanza. Entra con loro in sala operatoria, resta al loro fianco. Le rassicura, le ascolta. «Molte di questevogliono parlare del bambino che hanno in grembo», ha raccontato, 50 anni, ...