Via Pietro Nenni | il parco è in totale degrado

Vittorio Sgarbi a Pietro Senaldi : 'Mi compro il CerVia e sfido Silvio Berlusconi. Anche in politica' : 'È un grande amarcord', spiega meditabondo il critico d'arte e parlamentare azzurro, 'c'entra il calcio, dove non sono un grande esperto ma c'entrano Anche la politica e la memoria: mia madre mi ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : Stefano Oppo e Pietro Ruta in semifinale nel doppio pl - il vento fa rinViare le altre gare : In una difficile sessione pomeridiana ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria, si sono completati soltanto i quarti di finale del doppio pesi leggeri maschile: i nostri Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno centrato il passaggio alle semifinali. Il forte vento ha impedito lo svolgimento dei ripescaggi del doppio senior maschile e dei quarti del due senza e del singolo seniores maschili. Nei quarti di finale della specialità ...

Omicidio Pamela Mastropietro - inaugurata la lapide/ Ultime notizie : Luca Traini inVia un mazzo di fiori : Omicidio Pamela Mastropietro, inaugurata la lapide: Luca Traini invia un mazzo di fiori tramite il fratello. Le Ultime notizie sul delitto della 19enne romana e l'appello della mamma(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:32:00 GMT)

Omicidio Pamela Mastropietro - all’inaugurazione della lapide Luca Traini inVia un mazzo di fiori : Inaugurata a Casette Verdini (Pollenza) la lapide in ricordo di Pamela Mastropietro, la 19enne romana uccisa e fatta a pezzi alla fine dello scorso gennaio. Il fratello di Luca Traini, Mirko, era presente e ha portato dei fiori da parte sua. "Aiutateci a trovare verità e giustizia".Continua a leggere

Viadotto crollato - ci fu omesso controllo del ministero? 'Riflettiamo sulle parole di Di Pietro' : A rivolgerlo, a pochi giorni dalla tragedia di Genova costata la vita a 43 persone coinvolte nel crollo del Viadotto Morandi, alla classe politica italiana, e in particolare ad 'alti esponenti del ...

Roma - 100mila giovani al Circo Massimo e San Pietro con Papa Francesco : strade chiuse e bus deViati Mappa : Molti, già in cammino da qualche giorno, sono arrivati venerdì sera e hanno dormito nelle parrocchie Romane. La maggior parte, invece, ha raggiunto il Circo Massimo sabato mattina. Tutti giovanissimi, ...

Roma - 100mila giovani al Circo Massimo e San Pietro con Papa Francesco : strade chiuse e bus deViati Mappa : Molti, già in cammino da qualche giorno, sono arrivati venerdì sera e hanno dormito nelle parrocchie Romane. La maggior parte, invece, ha raggiunto il Circo Massimo sabato mattina. Tutti giovanissimi, ...